Hooggeplaatste ambtenaren gedood tijdens mislukte staatsgreep deelstaat Ethiopië

Bij een verijdelde coup in een deelstaat in het noorden van Ethiopië is zaterdag het hoofd van het leger gedood. Generaal Seare Mekonnen werd in zijn woning in de Ethiopische hoofdstad Addis Ababa doodgeschoten door zijn lijfwacht, meldt de Ethiopische regering zondag in een verklaring op Twitter.

Ook een andere militair, een gepensioneerde generaal, werd tijdens de aanslag gedood. Bij een gerelateerde aanval werden twee regionale bestuurders in Bahir Dar, de hoofdstad van de deelstaat Amhara, gedood door gewapende mannen. Het gaat om Ambachew Mekonnen, voorzitter van de regering van Amhara, en diens adviseur. De openbaar aanklager van de regio raakte zwaargewond.

De regering stelt dat de meeste coupplegers aangehouden zijn en dat de situatie in Amhara „volledig onder controle is”. Op Twitter roept de Ethiopische premier Abiy op tot waakzaamheid.

Brigadegeneraal verantwoordelijk

Ethiopië houdt brigadegeneraal Asaminew Tsige, hoofd van de beveiliging in Amhara, verantwoordelijk voor de staatsgreep. De regionale bestuurders zouden gedood zijn tijdens een vergadering waarin ze het openlijk rekruteren van etnische milities door Asaminew een halt toe wilden roepen, schrijven Ethiopische media. Eerder riep Asaminew de Amharen, een van de grootste etnische groepen in Ethiopië, op zich te bewapenen.

Hervormer Abiy heeft sinds zijn aantreden in april vorig jaar duizenden politieke gevangenen vrijgelaten en verboden op politieke partijen opgeheven. Ook Asaminew werd vorig jaar amnestie verleend en vrijgelaten, schrijft de regering. Abiy herstelde daarnaast de banden met buurland Eritrea. De oude garde verzet zich tegen zijn hervormingen en etnisch geweld in het instabiele land laaide weer op. Abiy ontsnapte enkele maanden na zijn aantreden aan een aanslag.