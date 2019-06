Hoelang blijft Max Verstappen nog rustig met deze bolide?

Het woord viel na de kwalificatie in Frankrijk zaterdag, zoals het al zo vaak gevallen was dit seizoen. Max Verstappen ging de verschillende camera’s langs om de pers te vertellen dat zijn vierde startplek een „gemaximaliseerd” resultaat was. Zoals de vierde plek in de race een dag later dat ook was. Eruit gehaald wat erin zat.

Max Verstappen lijkt erin te berusten dit jaar. Dat doen de huidige verhoudingen met hem, en hij lijkt er desondanks op de een of andere manier bijzonder ontspannen onder. Zijn Red Bull is niet goed genoeg, de motor van Honda is nog niet snel genoeg. Dan kan de 21-jarige coureur daar wel gefrustreerd over doen, maar wat voor zin heeft dat?

Het is een meer dan gezapig Formule 1-seizoen, dat pijnlijk blootlegt waar de koningsklasse van de autosport zo mee worstelt. De races liepen tot nu toe te vaak uit op bloedeloos filerijden met soms gapende gaten tussen de coureurs waardoor gevechten schaars waren. En het team dat al sinds 2014 domineert, Mercedes, is sterker dan ooit en won tot nu toe alle races.

Daardoor valt minder op dat Verstappen bezig is aan een indrukwekkend seizoen. Nog nooit begon hij zo sterk aan zijn jaar: twee keer derde, vijf keer vierde en een keer vijfde. In een jaar waarin Red Bull op papier het derde team is, achter Ferrari en Mercedes, presteert Verstappen beter dan te verwachten viel.

Hij wordt inmiddels door zijn team en analisten geprezen, omdat hij het maximale uit zijn auto haalt. Maar die is simpelweg niet goed genoeg. Oud-coureur Jolyon Palmer schreef in een column voor de BBC in mei dat zijn ‘coureur van het seizoen’ niet Lewis Hamilton was, die inmiddels na zes overwinningen in acht races de grote favoriet is voor een zesde wereldtitel, maar Verstappen: „exceptioneel” en „supersnel”. Ook Formule 1-pitreporter Will Buxton was deze maand vol lof: „Geef me een coureur die net zo consistent uitmuntend is, ik wacht wel.”

Want dat is Verstappen, en dat is hij nu al een jaar. Vanaf de race in Canada vorig jaar, na een seizoensstart vol fouten en een stroom van kritiek op zijn rijstijl, is er een knop om gegaan. Vanaf die race, iets meer dan twaalf maanden geleden, is Verstappen eigenlijk foutloos geweest. In die periode eindigde Verstappen bovendien in geen enkele race achter zijn teamgenoot. Bovendien finishte hij, ware het niet voor de tijdstraf in Monaco eind mei, in geen enkele race op een lagere positie dan zijn startplek.

Afbeeldingen van Max Verstappen en Lewis Hamilton op Circuit Paul Ricard. Foto GERARD JULIEN/AFP

Verstappen is volwassener geworden, dat zegt hij zelf ook. Dat is een kwestie van levenservaring en leren van fouten, zo zei hij begin deze maand tegen het Canadese La Presse. Hij heeft niet aan agressiviteit ingeboet, maar is duidelijk geduldiger en meer bekeken. Hij smijt zichzelf niet meer in elk duel op het circuit zonder na te denken of het dat waard is.

Minder fel uithalen

Als mens oogt hij ook volwassener. In interviews is hij geduldiger, zijn antwoorden zijn uitgebreider. Hij is nog steeds uitgesproken, maar veel minder fel en antagonistisch. De coureur die gedurende de eerste jaren van zijn carrière nog meermalen uithaalde naar stewards – na de race in de VS in 2017 noemde hij er één „mongool” – sprong bijvoorbeeld deze week voor hen op de bres toen ze op sociale media haatreacties kregen na de tijdstraf voor Sebastian Vettel in Canada, die hem de overwinning kostte. Zij doen ook maar hun werk, zei Verstappen.

Zo zijn er meer voorbeelden. Hoe Verstappen Red Bull-teamadviseur Helmut Marko corrigeerde toen die na de botsing tussen de Nederlander en Hamilton in de slotfase van de race in Monaco zei dat de Brit fout zat. Hamilton had niets verkeerd gedaan, vond Verstappen.

Dit weekend in Frankrijk droeg Verstappen eraan bij dat Hamilton een straf ontliep. Hamilton was tijdens de tweede vrije training onveilig teruggekeerd op de baan en had daarbij Verstappen gehinderd. Ook dat kon gebeuren, zei Verstappen tegen de stewards. „Ik ga hem geen straf aannaaien”, zei hij bij Ziggo Sport. Al kwam de ‘oude’ Verstappen een zinnetje later nog wel even terug. „Als dit voor het kampioenschap zou zijn of als je dit weekend met Mercedes verwacht te vechten, dan probeer je ze misschien wat aan te naaien.”

Teamgenoot is proefkonijn

Red Bull draait momenteel om Verstappen. Hij is de maatstaf. Van zijn nieuwe teamgenoot Pierre Gasly heeft hij niets te duchten, die wordt na zijn matige prestaties nu al gebruikt als proefkonijn tijdens trainingen om de race van Verstappen zo succesvol mogelijk te maken.

Max Verstappen op weg naar de vierde plaats in de Grand Prix van Frankrijk Foto Valdrin Xhema/EPA

De sterke en constante prestaties van Verstappen verhullen nog enigszins de problemen bij Red Bull dit jaar. Waar de afgelopen jaren de Renault-motor het grote probleem was, is het probleem nu tweeledig. De nieuwe motor van Honda, hoewel betrouwbaar, is ondanks de eerste upgrades nog veel te langzaam ten opzichte van Ferrari en Mercedes. Maar nu is ook het chassis, waarvoor de fabrikant altijd geroemd wordt, slechter dan vorig jaar.

Dan komen de geruchten: wanneer wil Verstappen weg bij Red Bull? Hij wil strijden om een wereldtitel. Teamadviseur Marko sprak deze maand in de Gazzetta dello Sport zijn vrees uit dat Red Bull Verstappen niet zou kunnen behouden. Vader Jos gooide olie op het vuur toen hij het artikel retweette (en later verwijderde). „Ik ben de coureur, niet mijn vader”, reageerde hij. Verstappen herhaalde dat hij in Honda gelooft. Geruchten over een ontsnappingsclausule zijn nooit bevestigd.

Voor nu kan Verstappen niet meer doen dan hij al doet. En zullen we nog vaker horen dat hij het beste eruit haalde. Dat hij het resultaat gemaximaliseerd had.