Hockeyploeg gaat met wisselend team naar de finale van de Pro League

Als Ron Top, de beheerder van het Amsterdamse Bos, zaterdagmiddag iets na drie uur met een mobiele telefoon aan zijn oor op het kunstgras verschijnt, wordt duidelijk dat de sproei-installatie van het Wagener-stadion het heeft begeven. En zonder water kan er niet worden gehockeyd. In elk geval niet op internationaal topniveau, waar de eisen voor de ondergrond nou eenmaal stukken hoger liggen dan bij een bierelftal.

De zon zorgt op het waterveld voor talrijke droge plekken en die leveren voor de hockeyers van Nederland en Australië blessuregevaar op. Ron Top heeft de vrijwillige brandweer aan de lijn. Of zij ervoor kunnen zorgen dat de zesduizend toeschouwers niet voor niets zijn gekomen.

De situatie in Amstelveen staat haaks op die in Utrecht drie dagen eerder. Op het complex van Kampong is het juist een overvloed aan water die ervoor zorgt dat de wedstrijd tussen Nederland en olympisch kampioen Argentinië moet worden uitgesteld. Maar net als in het Wagener-stadion blijven de supporters geduldig wachten tot de bal eindelijk rolt. In beide gevallen zo’n twee uur later dan gepland.

Door een defecte sproei-installatie moest de vrijwillige brandweer eraan te pas komen om het kunstgras te sproeien voor Nederland-Australië. Foto KOEN SUYK/ANP

De organisatorische perikelen nemen grotendeels de aandacht weg van de prestaties van de Nederlandse hockeyers in de laatste twee wedstrijden van de Pro League, de landencompetitie die dit jaar zijn primeur beleeft. De ploeg van bondscoach Max Caldas ontsnapt tegen de Argentijnen met een 2-2 gelijkspel. Tegen de sterke Australiërs wordt met 4-1 verloren in een wedstrijd met louter doelpunten uit strafcorners – een zeldzaamheid in de huidige internationale top. Het levert na veertien wedstrijden een eindbalans op met vijf zeges, vijf gelijke spelen en vier nederlagen.

Keerzijde

Het is de keerzijde van de keuze die hij voor de Pro League maakte, zegt Caldas. Hij gebruikte in totaal 31 spelers, waardoor zelden tot nooit in dezelfde samenstelling werd gespeeld. „De uitvoering verschilde per keer”, blikt Caldas zaterdag terug. „Maar we hebben nu mooi wel hoofdpijn om een team te kiezen voor het EK.” Het aantal goede spelers dat in aanmerking komt voor het Nederlands team is dankzij de Pro League alleen maar groter geworden, bedoelt hij. Met de jonge verdediger Jip Janssen en de opgeleefde middenvelder Diede van Puffelen zijn er bijvoorbeeld twee „volwaardige internationals” bijgekomen.

De Pro League is dit jaar ook niet het hoofddoel voor Nederland, dat is het Europees kampioenschap. In augustus kan in Antwerpen de derde Europese titel op rij worden gewonnen, een prestatie die alleen Duitsland ooit leverde. Robbert Kemperman (206 interlands) en Valentin Verga (187) zullen ontbreken bij het EK. De routiniers verkozen in de winterstop een lucratief avontuur in de Maleisische competitie boven deelname aan de Pro League en zijn nu door Caldas gepasseerd. „Ik ben blij met de groep zoals die nu is. We hebben genoeg opties”, licht de bondscoach toe. „En zes, zeven maanden zonder het Nederlands elftal maakt een groot verschil. Ook voor zulke goede hockeyers.”

Caldas maakt maandag de achttien namen bekend voor de ‘Grand Final’, de finaleronde met de beste vier landen van de Pro League (ook bij de vrouwen), in Amstelveen. Nederland treft vrijdag in de halve finale België. Diezelfde spelers, aangevuld met twee of drie reserves, zullen zich vanaf de derde week van juli gaan voorbereiden op het EK.

Thierry Brinkman in duel met de Australiërs Aran Zalewski en Jeremy Hayward. Foto KOEN SUYK/ANP

Een van de spelers die in spanning de selectie afwacht is Bjorn Kellerman. De aanvaller werd in 2017 Europees kampioen, maar daarna volgde voor hem een teleurstellend jaar. Eerst viel hij af voor de Champions Trophy in Breda, en vervolgens liep hij ook het WK in India mis. Terwijl hij met zijn club Kampong twee keer landskampioen was geworden en in de hoofdklasse veel en vaak ook schitterende doelpunten maakte.

„Toen ik te horen kreeg dat ik niet mee mocht naar India, was mijn eerste gedachte: ik berg mijn stick op”, zegt Kellerman. „Gelukkig heb ik dat niet gedaan. Zoals ik ook blij ben dat ík niet naar Maleisië ben gegaan.” In plaats daarvan reisde hij in januari mee naar Nieuw-Zeeland en Australië, waar Nederland zijn eerste wedstrijden van de Pro League speelde. In totaal kwam Kellerman tien keer in actie tijdens de landencompetitie.

Goed rendement

„Ik heb veel mogen spelen, ben dreigend geweest en mijn rendement in de cirkel was goed”, vertelt Kellerman. Hij maakte vijf doelpunten, waaronder twee in de uitwedstrijd tegen België. Nederland won eerder deze maand in Antwerpen met 4-0 van de wereldkampioen en bleef door die zege in de race voor de Grand Final.

„Bjorn heeft het prima gedaan”, vindt Caldas. „Hij kan nog veel beter, maar we zijn blij met waar hij nu is. Zijn oncomfortabele gevoel van het afvallen [voor het WK] hebben we comfortabel proberen te maken door hem veel te laten spelen.”

Vertrouwen, noemt de 29-jarige Kellerman het. Dat voelt hij nu bij het Nederlands elftal. „Veel vertrouwen” zelfs. Het leidt ertoe dat hij ook in het oranje shirt instinctief, vrijuit speelt. „Als ik een actie maak, hoor ik vaak: wat doe je nou? Dat moet ik blijven doen, ook als het een keer mislukt. Pas na de derde keer moet ik misschien iets anders verzinnen.”

Of het voldoende is om mee te mogen doen aan de Grand Final en het EK? Kellerman: „Daar probeer ik niet te veel mee bezig te zijn. Maar ik zou mezelf altijd selecteren.”