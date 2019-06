Drie verdachten gearresteerd vanwege grote brand Indonesië

De Indonesische politie heeft zondag drie verdachten gearresteerd in verband met een grote brand waarbij eerder deze week dertig mensen om het leven kwamen, meldt persbureau AP. Het gaat om de eigenaar en twee managers van de luciferfabriek in de provincie Noord-Sumatra, waar de brand uitbrak.

Het drietal werd in Medan, de hoofdstad van de provincie, gearresteerd op verdenking van grove nalatigheid. Als zij worden veroordeeld, kunnen zij ieder een celstraf van vijf jaar krijgen.

De brand woedde vrijdag in een huis in een woonwijk dat ook gebruikt werd als kleine fabriek. Veel werknemers in het pand konden niet aan het vuur ontsnappen omdat de voordeur was afgesloten, het merendeel van de doden werden dan ook aangetroffen bij de ingang van het pand. Onder de doden waren ook drie kinderen. Tot nu toe zijn zeven lichamen geïdentificeerd, veel slachtoffers zijn door het vuur dusdanig toegetakeld dat zij niet meer herkenbaar zijn, aldus een hulpverlener.

Vijf mensen konden wel aan de brand ontkomen. Voorlopig onderzoek wijst uit dat de brand mogelijk is ontstaan bij het testen van een wieltje van een aansteker. Daardoor zou een gasfles in brand zijn gevlogen. In Indonesië werken miljoenen mensen onder onveilige omstandigheden en op plekken waar weinig inspecties plaatsvinden.