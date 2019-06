Dode bij aanval op Saoedisch vliegveld door Houthi-rebellen

Bij een aanval door Jemenitische rebellen op het Saoedische Abha-vliegveld is minstens één dode gevallen. Dat meldt de Saoedische omroep Al Arabiya. Houthi-rebellen stellen op de Jemenitische omroep al-Masirah dat het gaat om een drone-aanval. Bij de inslag raakten ook zeven mensen gewond.

Het is de tweede aanval op hetzelfde vliegveld deze maand. Het Jemenitische medium stelt dat het een vergeldingsactie is voor de aanhoudende Saoedische aanvallen op de door Iran gesteunde shi’ietische rebellen in Jemen.

Lees ook: Wapenleveranties VS en VK aan Saoediërs geblokkeerd

De aanval vond plaats om 21.00 uur (lokale tijd, 20.00 uur in Nederland). Volgens het Saoedische persbureau SPA was het slachtoffer een Syrische inwoner van Saoedi-Arabië. Na een uur werden de vluchten van en naar het vliegveld weer hervat. Het Abha-vliegveld wordt gebruikt voor regionale vluchten en ligt minder dan tweehonderd kilometer van de grens met Jemen. De luchthaven heeft één landingsbaan.

Meerdere aanvallen

De Houthi-rebellen meldden eerder op zondag dat ze drone-aanvallen hadden uitgevoerd op de luchthaven van Abha en verschillende doelen in de kustplaats Jizan, zo’n negentig kilometer van de grens. De Saoedische autoriteiten bevestigden niet welk wapen er is gebruikt en vermelden ook geen aanval op Jizan.

Twee weken geleden vielen Houthi-rebellen het vliegveld van Abha ook al aan, toen met een kruisraket. Daarbij raakten 26 mensen gewond.