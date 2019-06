Trump: wachten met op grote schaal uitzetten illegalen

De Amerikaanse president Donald Trump wacht twee weken met het op grote schaal uitzetten van migranten die illegaal in de Verenigde Staten wonen. Dat heeft hij zaterdag bekendgemaakt via Twitter.

Hij wil in de komende twee weken kijken of de Republikeinen en de Democraten nog samen tot een oplossing kunnen komen voor de door hem uitgeroepen crisis aan de zuidgrens. Als dat niet lukt „beginnen we met deportaties”, aldus de president.

Sinds vrijdag waarschuwden advocaten families in de migrantengemeenschap, vanwege een geplande actie van de vreemdelingenpolitie ICE (kort voor Immigration and Customs Enforcement). De dienst zou zondag „tot wel tweeduizend mensen” willen oppakken en deporten die ervan verdacht worden illegaal in de VS te verblijven. Dat schreef The Wall Street Journal vrijdagavond (Amerikaanse tijd), op basis van anonieme bronnen binnen de dienst. Trump heeft eerder te kennen gegeven veel illegale migranten te willen uitzetten.

At the request of Democrats, I have delayed the Illegal Immigration Removal Process (Deportation) for two weeks to see if the Democrats and Republicans can get together and work out a solution to the Asylum and Loophole problems at the Southern Border. If not, Deportations start! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) June 22, 2019

Mexico en de VS voorkwamen een handelsconflict met een akkoord over het tegengaan van migranten uit Midden-Amerika: de VS willen hun zuidgrens naar het zuiden duwen

‘Extra tijd nodig’

Volgens critici werden echter niet eerder in één keer zoveel mensen opgepakt. Zij wezen daarbij ook op de beperkte mankracht en middelen van de vreemdeliengenpolitie. Men was bang dat niet individuen, maar hele gezinnen gedwongen zouden worden te vertrekken. Vrijdagavond en in de loop van zaterdag deelden prominente Democraten via sociale media advies over wat te doen in het geval van een huisbezoek door de dienst: „Ken je rechten”. Volgens persbureau AP liet de burgemeester van Chicago, Lori Lightfoot, vrijdag weten dat de politie in haar stad ICE-functionarissen niet zou bijstaan tijdens een eventuele operatie.

If ICE agents show up at your door, know your rights.

Si agentes del ICE llegan a tu puerta, conoce tus derechos. pic.twitter.com/m3UlUjoR4B — Bernie Sanders (@SenSanders) June 21, 2019

Trump gaf zaterdagochtend (Amerikaanse tijd) een eerste reactie op de ontstane ophef. Toen schreef hij dat de mensen die door ICE zouden worden opgezocht, al eerder een oproep tot deportatie hebben gekregen. „Deze mensen horen terug te gaan naar hun land van herkomst. Zij braken de wet toen ze hier kwamen en doen dat nog steeds door in het land te blijven”, volgens de president.

Het besluit om de deportaties voorlopig uit te stellen, maakte Trump naar eigen zeggen op verzoek van de Democraten. Nancy Pelosi laat weten de extra tijd te verwelkomen.