Sproetjes? Koester die vlekjes

Dankzij zonlicht en genen valt de mensheid in tweeën te delen: degenen zonder sproeten en degenen mét. Vervolgens heb je hen die hun sproeten vervloeken, en hen die ze koesteren.

Fotograaf Robin Munnich behoort tot de laatste groep. Voor haar serie Freckled Diversity portretteerde ze zo’n vijftig mensen met sproeten, een fenomeen dat haar altijd al fascineerde. Ze vond de mensen via sociale media en in haar omgeving. „Ik wilde laten zien hoe mensen die een uiterlijk kenmerk delen, toch allemaal uniek zijn.” Ze fotografeerde haar modellen „bijna klinisch”: witte achtergrond, blote schouders, geen make-up. Twaalf portretten hingen het afgelopen jaar in het Nederlands Fotomuseum.

Sproeten zijn in. Dat merken schoonheidsspecialisten die steeds vaker de vraag krijgen iemand te voorzien van semipermanente vlekjes. De klanten van Shannon Cost, eigenaar van salon Beauty by Shannon in Muiderberg, komen er soms helemaal voor uit België. Met een naald brengt ze vlak onder de huid een beetje pigment aan. „Als een tattoo eigenlijk, maar minder diep.”

De faux freckle is overgewaaid uit Amerika. Grote inspiratiebron is Meghan Markle, echtgenote van prins Harry en drager van natuurlijke sproeten. Het komt voor, vertelt Cost, dat klanten een foto meenemen en zeggen: zo wil ik het.

Foto Robin Munnich Foto Robin Munnich Foto Robin Munnich Foto Robin Munnich Foto Robin Munnich Foto Robin Munnich Foto Robin Munnich Foto Robin Munnich Foto’s Robin Munnich