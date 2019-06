Regering Myanmar sluit mobiel internet in delen van het land af

De regering van Myanmar heeft in de westelijke deelstaten Chin en Rakhine het mobiele internet af laten sluiten. Dat meldt het bedrijf Telenor Group, één van de grootste telecomaanbieders van het Aziatische land. De blokkade is vrijdagavond laat (lokale tijd) al ingegaan en is opgelegd aan alle aanbieders van mobiel internet in het land. Telefoneren en sms’en kan nog wel.

Volgens Telenor heeft het Myanmarese ministerie van Transport en Communicatie „verstoring van de openbare orde” opgegeven als reden voor de afsluiting. Mobiel internet wordt volgens het ministerie, zo citeert Telenor, gebruikt om „illegale activiteiten te coördineren”. Wat die activiteiten inhouden is niet duidelijk. Het bedrijf zegt tevergeefs om verdere opheldering te hebben gevraagd. De regering in hoofdstad Naypyidaw heeft ook niet op vragen van persbureau Reuters gereageerd.

Volgens Unicef is een groot deel van de Rohingya-kinderen onder de vijf ondervoed. Een verloren generatie dreigt

Etnisch geweld

In de regio Rakhine is het al lange tijd onrustig. De regering vecht daar tegen de gewapende boeddhistische etnische groep Arakan Army (AA), die strijdt voor meer autonomie voor de regio. Politiek leider Aung San Suu Kyi gaf in januari het bevel die beweging te „vernietigen”. Sinds november vorig jaar zijn tienduizenden burgers die tussen de strijdende partijen belandden op de vlucht geslagen.

Volgens Amnesty International worden in dat conflict oorlogsmisdaden gepleegd door het leger. Vorige maand publiceerde de mensenrechtenorganisatie een rapport waarin het de strijdkrachten beschuldigt van standrechtelijke executies en willekeurige arrestaties. Het afgelopen half jaar zouden ten minste veertien mensen om het leven zijn gekomen. De Verenigde Naties pleiten volgens Reuters voor de vervolging van meerdere hooggeplaatste legerofficieren.

Rakhine is daarnaast ook de deelstaat waar het leger van Myanmar twee jaar geleden zo’n 730.000 leden van de etnische minderheid Rohingya opjaagden. De islamitische bevolkingsgroep heeft daarna haar toevlucht in buurland Bangladesh gezocht. Bij die klopjacht zijn tienduizenden doden gevallen.