OM wil hulp Pakistan om bedreiging Wilders

Het Openbaar Ministerie heeft Pakistan gevraagd om hulp bij het horen van twee van haar burgers in verband met opruiing en bedreiging van Geert Wilders. Dat bevestigt het OM zaterdag, nadat Wilders zelf tweette over het rechtshulpverzoek.

Het gaat om de geestelijke Khadim Hussain Rizvi en de cricketspeler Khalid Latif. Rizvi is bekend als leider van de radicaalislamitische partij Tehreek-e-Labbaik (TLP). Hij organiseerde vorig jaar protesten tegen Wilders’ plan om een cartoonwedstrijd over de islamitische profeet Mohammed te houden. Op Twitter schrijft Wilders dat Rizvi een ‘fatwah’, een religieus decreet, tegen hem uitsprak en volgers opriep hem te doden. Cricketspeler Latif zou een prijs op Wilders’ hoofd hebben gezet.

Gevraagd om te horen

De PVV-leider schrijft dat Pakistaanse autoriteiten geen maatregelen hebben genomen tegen die uitlatingen en noemt dat „niet acceptabel”. Vanwege het uitblijven van actie in Pakistan, zegt hij te overwegen de cartoonwedstrijd opnieuw uit te schrijven. In de tussentijd heeft Nederland het land volgens Wilders gevraagd om arrestatie en vervolging van de twee mannen.

Een woordvoerder van het arrondissementsparket in Den Haag laat aan NRC weten dat alleen een rechtshulpverzoek is ingediend voor een verhoor. Het OM wil ook niet bekend maken wanneer dat verzoek precies is ingediend - volgens Wilders is dat „een half jaar geleden” gebeurd. Gevraagd naar de inhoud van het verzoek en de behandeling daarvan door Pakistan, zegt de woordvoerder van het OM: „Hoe een verzoek tot rechtshulp verder tot uitvoer wordt gebracht, is een zaak tussen het OM en de betrokkene en betrokken landen.”

TLP, de kleine partij van Rizni, stuurde in november vorig jaar aanhangers de straat op om massaal te demonstreren tegen de christelijke Asia Bibi. Zij werd door het Pakistaanse Hooggerechtshof vrijgesproken van godslastering.