‘Juventus doet bod van 70 miljoen op Ajacied Matthijs de Ligt’

Juventus is bereid om 70 miljoen euro voor Ajax-aanvoerder Matthijs de Ligt te betalen. De club uit Turijn hoopt volgens De Telegraaf dat de 19-jarige verdediger een vijfjarig contract tekent bij de Italiaanse kampioen. Volgens de Italiaanse zender Sky Italia heeft De Ligt zijn ja-woord al gegeven, maar dat is nog niet bevestigd.

De Nederlandse international zou volgens de krant in Italië zo’n 15 tot 20 miljoen euro per jaar kunnen verdienen. Na afloop van de door Nederland verloren finale van de Nations League tegen Portugal vroeg sterspeler Christiano Ronaldo al aan De Ligt om voor Juventus te kiezen.

Lees ook: ‘Golden Boy’ De Ligt en de vrijage van Juventus met een toptalent

Eerder werd ervan uitgegaan dat De Ligt de overstap naar de Parijse club Paris Saint Germain zou gaan maken. Hoewel PSG nog niet geheel uit beeld is, heeft Juventus volgens De Telegraaf op dit moment de beste papieren. De club gaat ver voor De Ligt, schrijft de krant. Ze hebben hem een bijzonder goed contract aangeboden en hebben de charmes van Ronaldo in de strijd gegooid.

Voor Ronaldo, die dit seizoen bij Juventus is gekomen, betaalde de club een recordbedrag van 100 miljoen euro. De Portugees geldt als een van de best betaalde voetballers ter wereld. Ronaldo en De Ligt ontmoetten elkaar ook al in de kwartfinale van de Champions League, waarin Ajax tot ieders verrassing Juventus uitschakelde.