Kushners vredesplan: eerst investeren in Midden-Oosten

Palestijnse autoriteiten hebben zaterdag verbolgen gereageerd op voorstellen die deel uitmaken van het Amerikaanse vredesplan voor het Midden-Oosten. Jared Kushner, de schoonzoon en adviseur van Donald Trump, presenteert dat plan formeel tijdens een conferentie in Bahrein op 25 juni. De inhoud van de economische voorstellen werd zaterdag al bekend. Persbureau Reuters kon ze inzien.

Uit de informatie blijkt volgens Reuters dat Kushner het Israëlisch-Palestijns conflict in twee delen wil oplossen. Hij kiest in eerste instantie voor economische investeringen en daarna pas voor politieke maatregelen. De Israëlische krant Ha’aretz omschrijft die aanpak als „Economy first”.

Investeringen in toerisme en projecten voor infrastructuur

In het plan (pdf) worden de Palestijnse gebieden omschreven als „mogelijk te veranderen in een succesvolle toeristische bestemming die bezoekers vanuit de hele wereld kan trekken”. Om die economie te laten ontwikkelen zouden subsidies en leningen beschikbaar worden gesteld, onder meer om „historische en religieuze locaties en kustgebieden te herstellen”.

Verder wordt aan investeerders gevraagd in totaal 44 miljard euro bij elkaar te leggen voor de ontwikkeling van de regio. Kushner zegt in een reactie dat hij vooral hoopt dat de rijke Golfstaten willen bijdragen, en anders privé-investeerders. Het Witte Huis zal zelf ook een bedrag inleggen.

Het merendeel van het genoemde bedrag wordt geïnvesteerd in de Westelijke Jordaanoever en de Gazastrook. Er is ook budget voor Jordanië, Egypte en Libanon, waar ook veel Palestijnen wonen. De fondsen moeten worden verdeeld door een internationale bank en beheerd door een apart op te richten raad van bestuur. Behalve dergelijke financiële investeringen worden ook ontwikkelingsprojecten in de genoemde gebieden direct gesteund. Het gaat dan om projecten voor de infrastructuur, telecommunicatie en water- en elektriciteitsvoorzieningen.

Politieke plan nog onduidelijk

Kushner zelf bevestigt aan Reuters de inhoud van zijn economische voorstellen. De uitvoering daarvan zou volgens de doorrekening van het Witte Huis zorgen voor verdubbeling van het bruto nationaal product in de Palestijnse gebieden in tien jaar tijd. Er zouden meer dan één miljoen banen bijkomen. De Palestijnse gebieden staan er momenteel financieel gezien slecht voor: de Israëlische overheid hield ruim 120 miljoen euro belastinggeld voor de Palestijnse Autoriteit in. Vorig jaar als stopten de Verenigde Staten financiële steun aan de Palestijnse organisaties die daar hulp verlenen.

Het is nog niet duidelijk wanneer Kushner en zijn adviseurs willen beginnen met het politieke onderdeel van zijn plannen. Volgens Ha’aretz worden die niet vóór november verwacht. Het ontbreken van deze inhoud is de reden dat voornamelijk Palestijnse autoriteiten het nu bekende voorstel zaterdag van de hand wezen. Zij vinden dat juist politieke maatregelen nodig zijn om het conflict tussen Israël en Palestina op te lossen.

Een vertegenwoordiger van de Palestijnse Bevrijdingsorganisatie (PLO) noemt de plannen van Kushner dan ook „stuk voor stuk abstracte beloften”, schrijft Reuters. Hamas, de militante groepering die in de Gazastrook het bewind voert, liet aan het persbureau weten: „Palestina is niet te koop”. Kushner zelf zegt daarover tegen Reuters dat hij niet de „deal van de eeuw” wil presenteren aan de Palestijnen, maar de „kans van de eeuw”.