Impasse MAX 737 doorbroken

Was het een vooropgezet idee om Airbus tot een gunstige offerte te dwingen of is de International Airlines Group (IAG) serieus van plan om tweehonderd Boeing 737 MAX-toestellen aan te schaffen?

Het moederbedrijf van maatschappijen als British Airways en Iberia verraste deze week met een intentieverklaring voor een grote bestelling van het omstreden toestel. Airbus voelt zich gepasseerd en eist dat het ook een offerte mag uitbrengen.

De mededeling van IAG kwam dinsdag op de vliegshow in het Franse Le Bourget, nabij Parijs. De conferentie vormt een jaarlijkse graadmeter voor de stand van de industrie. Vliegtuigbouwers presenteren er onder meer de cijfers over nieuwe orders.

De 737 MAX-toestellen staan wereldwijd sinds begin maart aan de grond. In korte tijd crashten vliegtuigen in Indonesië (Lion Air) en Ethiopië (Ethiopian Airlines). Een veiligheidssysteem bleek niet juist te werken. Het leidde tot de annulering van diverse bestellingen en keldering van de beurskoers van Boeing.

De vliegtuigbouwer meldde in mei dat het een softwareupdate en ook diverse tests had uitgevoerd. Het wachten is nu op toestemming van luchtvaartautoriteiten. Boeing-topman Dennis Muilenberg gaf deze week aan te verwachten dat de toestellen nog dit jaar weer de lucht in mogen.

Des te verrassender was het dat IAG als eerste weer een forse bestelling plaatste. Of in ieder geval een intentieverklaring tekende. Mocht het tot een deal komen dan zou daarmee zo’n 21,2 miljard euro gemoeid zijn. Of het ook tot een daadwerkelijk koopcontract komt, is onzeker. Volgens analisten kan het ook een middel zijn om Airbus onder druk te zetten zelf met een gunstige aanbieding te komen.

De reactie van Airbus kwam donderdag. Christian Scherer, commercieel directeur van de Europese vliegtuigbouwer, liet op een persconferentie weten dat hij nooit een uitnodiging had ontvangen om deel te nemen aan een tender. Bij de aanbesteding van nieuwe toestellen is dat gebruikelijk. Hij eiste dan ook een plek aan de onderhandelingstafel. „IAG is een goede klant. Elke maatschappij vliegt met een Airbus. We hebben de intentie met een bod te komen.”

Volgens persbureau Reuters kan het besluit ook een tactische keuze zijn van IAG. Topman Willie Walsh gaf eerder aan minder afhankelijk te willen zijn van één leverancier. Bovendien zou het bedrijf met de aanschaf de concurrentiestrijd tussen de twee bouwers nieuw leven inblazen.

Bij Boeing zullen ze vooral opgelucht zijn. Zonder de intentieverklaring van IAG zou het bedrijf deze week een bestelling van minder dan honderd vliegtuigen hebben aangekondigd. Nu kwam het totaal uit op 234 (voor)bestelde vliegtuigen. Airbus mocht er 363 bijschrijven. In totaal lag het aantal bestelde vliegtuigen op de vliegshow lager dan in 2018: 861 tegenover 1.464 toestellen vorig jaar.