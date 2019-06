Een tijdje terug verdween mijn poes Ollie. Een week eerder was ze ’m ook al gesmeerd en zat ze in de kelder van de buurvrouw. Binnen een dag was ze toen weer terug. Dit keer niet. Ik belde op dag twee bij de buurvrouw aan. „Loop even mee naar de keuken”, zei ze, „anders brandt er wat aan”. Met een lachje wees ze naar een braadpan: „Ik ben hachee aan het maken.” Waar Ollie was zei ze niet te weten. Op een nacht, na drie weken vol nachtmerries, stond voor de deur een miauwende Ollie.

