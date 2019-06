Flatgebouw in Cambodja ingestort, zeker zeven doden

In de Cambodjaanse havenstad Sihanoukville is zaterdagochtend een flatgebouw in aanbouw ingestort. Zeker zeven bouwvakkers zijn om het leven gekomen en 21 mensen zijn gewond geraakt. Dat melden internationale persbureaus op basis van de Cambodjaanse autoriteiten. Meerdere bouwvakkers zouden nog onder het puin liggen, dus de kans bestaat dat het dodenaantal nog verder oploopt.

In totaal waren er ongeveer dertig werklieden op de bouwplaats toen de flat van zeven verdiepingen rond 4.00 uur ‘s nachts instortte. Geheel zeker is dat aantal niet, melden de autoriteiten. Een reddingsoperatie is momenteel nog in volle gang en de autoriteiten onderzoeken hoe de flat heeft kunnen instorten. De minister van Informatie Khieu Kanharith heeft op sociale media gezegd dat de bouwvakkers het onvoltooide pand gebruikten als slaapplaats.

De flat zou voor zo’n 70 tot 80 procent voltooid zijn geweest voor deze instortte. Volgens de gouverneur van de provincie Preah Sihanouk was het gebouw in bezit van een Chinese investeerder. Vier Chinezen die betrokken zijn bij de bouw van de flat zijn aangehouden. Het komt veel voor dat rijke Chinezen investeren in projecten in de Cambodjaanse havenstad, die populair is onder toeristen.