Duitsland roept 60.000 Mercedes-Benz terug om dieselschandaal

Het autobedrijf Daimler moet in Duitsland 60.000 dieselauto’s van het merk Mercedes-Benz terugroepen. Dat heeft het Duitse ministerie van Transport (Kraftfahrt-Bundesamt, KBA) zaterdag bekend gemaakt, na berichtgeving door Bild am Sonntag. Het bedrijf gaat tegen de beslissing in beroep.

Het gaat om auto’s van het model Mercedes-Benz GLK 220, die werden gebouwd tussen 2012 en 2015. Die voertuigen zouden software’ hebben die ervoor zorgt dat bij tests een lagere uistoot van vervuilende stoffen wordt aangegeven.

Het ministerie doet sinds april onderzoek naar het betreffende model. De Duitse autoriteiten breiden het onderzoek verder uit. De KBA kijkt of ook bij andere modellen die door Daimler worden gemaakt, dezelfde software is ingebouwd.

Het dieselschandaal is niet het enige probleem voor de Europese autobouwers. In de industrie is ook sprake van kartelvorming

‘Dieselgate’ kwam in 2015 naar buiten, eerst omdat bekend werd dat automerk Volkswagen jarenlang sjoemelde bij toelatingstests voor dieselmotoren. Sindsdien zijn ook andere merken onderzocht.