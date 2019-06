Duitsland naar kwartfinales WK na winst op Nigeria

Het Afrikaanse team leek in de eerste fase van de wedstrijd tegenstand te kunnen bieden, totdat in de twintigste minuut de Duitse aanvoerder Alexandra Popp de de scare opende met een sterke kopbal uit een hoekschop. Het was haar honderdste wedstrijd voor de nationale ploeg. Kort daarna scoorde ploeggenoot Sara Däbritz vanaf elf meter - een penalty die werd gegeven op basis van advies van de VAR.

De derde treffer liet daarna langer op zich wachten: aanvaller Lea Schüller profiteerde tien minuten voor tijd van een slechte terugspeelbal door Rasheedat Ajibade. Dat was haar eerste doelpunt op een WK.

Eerder in het WK vrouwenelftal eindigde Nigeria als derde in de poule. Duitsland had in de groepsfase alle wedstrijden gewonnen en heeft in dit toernooi nog geen tegendoelpunt gekregen. Het won twee keer eerder van Nigeria tijdens een WK.

Zaterdagavond speelt Noorwegen tegen Australië. Duitsland zal in de kwartfinales uitkomen tegen Zweden of Canada; die ploegen treffen elkaar maandag.