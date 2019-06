Wat doet verguisd filmmaker Woody Allen maandag in Carré?

Van de filmcarrière van Woody Allen is sinds een paar jaar weinig over. De filmregisseur wordt beschuldigd van seksueel misbruik. Toch staat hij a.s. maandag in Carré, als klarinettist in een jazzband - 83 jaar oud. Een tweede leven voor een gevallen filmmaker, of een hobbyproject van een wereldvreemde oude man?

Lees ook: Woody Allen over zijn klarinetspel: ‘Ik ben maar een amateur’

Presentatie: Thomas Rueb

Productie: Ifang Bremer, Henk Ruigrok van der Werven en Julie Blussé

Montage: Jan Paul de Bondt