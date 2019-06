Vossenraadsel op Texel

Texelse biologen staan voor een raadsel: op het eiland werd deze week een jonge dode vos gevonden, terwijl er van nature geen vossen voorkomen op de Waddeneilanden – dat beleid wordt streng gehandhaafd, omdat anders te veel vogels zouden worden opgegeten.

Naam: vos Wetenschappelijke naam: Vulpes vulpes Leefplek: Nederland, m.u.v. de Waddeneilanden Uiterlijk: oranjebruine, rode of bruingrijze vacht, witte buik, lange staart met witte punt, puntige snuit en zwarte oren Eet: o.a. woelmuizen, haasachtigen, vogels, insecten, eieren, bessen, aas, afval Opvallend: op Texel werd een dode vos gevonden, terwijl de soort daar niet leeft

Ja, tien jaar geleden had je de ‘tien van Vlieland’: één illegaal geïntroduceerd koppel met acht jongen. Negen werden afgeschoten, nummer tien zou vanzelf het loodje leggen.

De op Texel gevonden vos was al een tijdje dood, en is er vermoedelijk neergelegd als grap – dat is vaker gebeurd. Zijn kaak is vebrijzeld, wat duidt op een harde klap. Dinsdag 16 juli zal de vos tijdens een openbare les in Ecomare worden ontleed. Ook de maaginhoud wordt onderzocht. Tot die tijd ligt hij in de vriezer.