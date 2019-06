Steun voor de vrouwen

Toen vorig jaar in Batumi een nieuwe president van de FIDE werd gekozen, waren er drie kandidaten: Giorgios Makropoulos, Nigel Short en Arkadi Dvorkovitsj. Makropoulos had tientallen jaren als adjudant van de vorige president Kirsan Iljoemzjinov de FIDE bestuurd. Short is een voormalig wereldkampioenskandidaat die er als columnist een duivels plezier in had om zoveel mogelijk vijanden te maken. Dvorkovitsj was van 2012 tot 2018 vice-premier van Rusland geweest.

Op wie moest Nederland stemmen? Makropoulos was het vleesgeworden wanbeleid. Short had zelf geen kans en had een verbond met Dvorkovitsj gesloten waarin hij de junior partner was. Onze KNSB besloot om op Short te stemmen.

Op de dag van de stemming trok Short zich terug en raadde zijn volgers aan om op Dvorkovitsj te stemmen. Wat nu te doen? De KNSB had Dvorkovitsj wel via de omweg Short willen steunen, maar niet direct, want wat zou er dan in Nederland gezegd worden? „Schaakbond steunt Kremlin” waarschijnlijk. Nederland stemde tandenknarsend op Makropoulos.

Ach, leefde Max Euwe nog maar. Maar die is al bijna veertig jaar dood en zou tegenwoordig als man van onbesproken gedrag ook geen kans meer hebben.

Dvorkovitsj heeft een aantal verbeteringen ingevoerd, waarvan tot nu toe vooral de vrouwen hebben geprofiteerd. Hun WK is serieuzer geworden, met een kandidatentoernooi en daarna een tweekamp, net als bij de mannen. Doordat Dvorkovitsj een makkelijke toegang tot sponsors heeft, kon hij ook het prijzengeld flink verhogen.

Dat kandidatentoernooi werd onlangs in de Russische stad Kazan gespeeld. Er werd een spannende race verwacht, maar het ging anders. De jongste deelneemster Alexandria Gorjatsjkina (20), die de laagste in rating was en als invalster mee mocht doen, vloog vanaf het begin naar voren en was al twee ronden voor het eind zeker van de overwinning. Later dit jaar speelt ze tegen de Chinese wereldkampioene Ju Wenjun. Het prijzengeld bij die tweekamp is een half miljoen euro, wat al aardig in de buurt van de mannen komt.

Valentina Goenina - Alexandra Gorjatsjkina, kandidatentoernooi Kazan 2019

1. e4 c6 2. Pc3 d5 3. Pf3 dxe4 4. Pxe4 Pf6 5. De2 Pxe4 6. Dxe4 Da5 7. Lc4 Lf5 8. De2 e6 9. Pe5 Le7 10. c3 Lf6 11. d4 Lxe5 12. dxe5 Pd7 13. g4 Een verzwakking waar ze straks last van krijgt. 13...Lg6 14. f4 b5 15. b4 Waarschijnlijk heeft ze zwarts volgende zet overzien. 15...Dd8 16. Lb3 Dh4+ Nu kost 17. Df2 of 17. Kf1 een pion. 17. Kd1 Maar dit is erger. Wits koning komt onder vuur. 17...Td8 Niet slecht, maar 17...0-0-0 18. Ld2 Pxe5 19. fxe5 Txd2+ 20. Dxd2 (of 20. Kxd2 Td8+ 21. Kc1 Dg5+) Td8 zou zwart beslissend voordeel geven. 18. Ld2 h5 19. f5 exf5 20. e6 Pf6 21. exf7+ Kf8 22. Kc1 Pe4 23. Le1 Dg5+ 24. Kb2 hxg4 25. a4 Wits enige kans, maar het is niet genoeg. 25...Lxf7 26. Lxf7 Kxf7 27. axb5 cxb5 28. Txa7+ Kg6 29. Dxb5 Td1 30. Dc6+ Kh7 31. Dc7 Tg8 32. Kb3 Tb1+ 33. Ka4 De3 34. Kb5 Txe1 35. Txe1 Dxe1 36. c4 Pc3+ 37. Ka5 Da1+ 38. Kb6

Zie diagram

Wie dit plaatje ziet, denkt misschien aan een winnende wandelkoning, maar hier is de wandelaar glad verloren. 38...Dg1+ 39. Ka6 Dd4 40. Df7 Dd6+ 41. Ka5 Dg6 42. Dd7 Tf8 43. c5 f4 44. Ta6 Df5 45. Dd4 Dc2 46. Kb6 Tb8+ 47. Kc6 Dg2+ Wit gaf op.

Opgave Aryan Tari - Daniel Sadkowski, Gibraltar Masters 2019. Zwart begint en wint.