Spaans Hooggerechtshof veroordeelt vijftal toch voor verkrachting

Het Spaanse Hooggerechtshof heeft vrijdagmiddag vijf mannen veroordeeld tot gevangenisstraffen van vijftien jaar voor de verkrachting van een achttienjarige vrouw in 2016. Dit is tegenstelling tot een eerdere veroordeling voor seksueel misbruik, zo melden Spaanse media. Het is de beslechting van een zaak die geleid heeft tot een hevige discussie in Spanje over de wetgeving tegen seksueel geweld.

Grens tussen slechte grap en misbruik is tijdens de feesten in Pamplona flinterdun

De verdachten waren het slachtoffer in Pamplona tegengekomen tijdens het San Fermínfeest. De vrouw was dronken; zij ging eerst vrijwillig mee, maar werd later door de mannen een portiek in gedwongen. De verdachten maakten video-opnames van wat er daarna gebeurde.

Het Hooggerechtshof zag vrijdag in de video’s bewijs van dwang. De rechters spraken in hun vonnis van „een wezenlijk intimiderende situatie” voor het slachtoffer, dat door de mannen halfnaakt in het portiek werd achtergelaten. Zij noemden het vergrijp een verkrachting. Het feit dat de mannen met een groep waren, maakte dat nog erger voor de vrouw, stellen de rechters. Ook stemde de vrouw niet in met de seksuele handelingen - de rechters telden er tien in de beelden.

Discussie over wetgeving

Een lagere rechtbank sprak de mannen door vorig jaar vrij van verkrachting. Ze kregen toen ieder een straf van negen jaar cel voor seksueel misbruik, in de Spaanse wet een lichter vergrijp dan verkrachting. Dat terwijl de aanklager zwaardere straffen had geëist, van 22 jaar.

Na die minder zware straffen voor intimidatie gingen massaal Spanjaarden de straat op. Zij wilden een zwaardere straf voor de mannen. De zaak leidde tot een voorstel om de verkrachtingswet in het Spaanse strafrecht te wijzigen.