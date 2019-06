Slob: volgorde eindtoets en schooladvies groep 8 wordt niet omgedraaid

De volgorde van de eindtoets en het middelbareschooladvies voor leerlingen van groep acht wordt niet opnieuw omgedraaid. Het advies van een leraar „blijft leidend”, schrijft minister Slob (Onderwijs, ChristenUnie) in een brief aan de Tweede Kamer vrijdag. Dat betekent dat de minister niet meegaat met een plan van coalitiepartners D66, VVD en CDA om de eindtoets weer voor het schooladvies af te nemen.

Wel zal de toets eerder in het schooljaar gehouden worden direct na het schooladvies van de docent, in de eerste helft van maart. Dit moet voorkomen dat leerlingen in de tussentijd extra toetstraining krijgen om zo mogelijk alsnog naar een hoger niveau te kunnen. Vooral kinderen van hoogopgeleide ouders zouden hiervan profiteren. Als de eindtoets beter wordt gemaakt dan verwacht, kan een docent namelijk het schooladvies aanpassen.

Volgens Slob blijkt uit een peiling onder 2.500 docenten dat driekwart de volgorde wil behouden die in 2014 onder het vorige kabinet-Rutte werd ingesteld. „Op deze manier wordt het schooladvies bepaald op basis van een breed beeld van de ontwikkeling van het kind”, schrijft de minister . „Ik heb vertrouwen in het professionele oordeel van de leraar hierover.”

PO-raad: eindtoets waardevol instrument

De PO-Raad, de vereniging van basisschoolbesturen, blijft echter ervoor pleiten dat de eindtoets voor het advies wordt gehouden. Het zou namelijk een „waardevol instrument” zijn en nodig zijn voor een „gewogen” oordeel van de docent, herhaalt de vereniging in een reactie op de brief van Slob.

Ook wil de minister dat de overheid stopt met het aanbieden van de Centrale Eindtoets - voorheen bekend als de Citotoets. Dat zou niet meer nodig zijn omdat er momenteel meerdere aanbieders zijn voor een dergelijke toets.

De laatste centrale beproeving op de basisschool moet volgens Slob uiteindelijk een ‘doorstroomtoets’ worden, en de overgang van de basisschool naar de middelbare school moet minder bepalend worden voor de toekomst van een kind. In de eerste en tweede klas kan dan opnieuw bepaald worden of een leerling op het juiste niveau zit.