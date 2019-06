‘Robot’ is hartverwarmende sf-comedy met special effects

Theater Robot door Vis à Vis. Gezien: 13/6 Almeerderstrand, Almere. T/m 22/9 aldaar. Inl: visavis.nl ●●●●●

Het nostalgische Amerikaanse pompstationnetje van Aad en Betty is verrukkelijk. Hier leven ze in de oude tijd. Betty is invalide en gebonden aan een rolstoel. Aad maakt voor haar ontbijt op een lopende band en takelt haar met een rokende, ratelende kraanwagen de hoogte in zodat ze haar groentetuin kan besproeien.

Het Almeerse theatergezelschap Vis à Vis brengt met Robot een spektakelshow waarin de menselijke liefde het aflegt tegen robotliefde. Nagenoeg zonder tekst, alleen met beeld en muziek, ontvouwt zich het drama van de kleine mens die zich staande moet houden in een wereld van zorgrobots en hulpverleners. Een hooggehakte inspectrice van Human Care wil Betty opnemen in een zorginstelling, waartegen ze zich fel verzet.

Een reus van een hightech zorgrobot dreigt haar zo van de grond te tillen, weg van haar geliefde stekje. Dat leidt tot een ontroerende scène, waarin vroeger en nu op elkaar botsen.

Regisseur Michael Helmerhorst en decorontwerper, scriptschrijver, componist en acteurs maken van Robot een hartverwarmende sciencefiction-comedy met een actuele inzet. Het contrast tussen de felwitte, mechanische robots met hun bliepjes en het sjofele echtpaar is sterk uitgewerkt. Robot stemt tot nadenken: hoe ver gaan we in onze hedendaagse maatschappij met robots en kunstmatige intelligentie in plaats van mensen?

Zorgrobot Shiny weet Betty’s hart echter te veroveren, ze danst in zijn armen zoals ze vroeger met haar man danste.

Robot van Vis à Vis. Foto Anna van Kooij

Toch is Robot minder geslaagd dan eerdere Vis à Vis-spektakels, zoals Topolino en Silo 8. De verhaallijn verliest te vaak de spanning en dan moeten special effects, zoals oplaaiende vuren en rookmachines, de zwakte verhullen. Tot slot is er maar één mogelijkheid te ontsnappen aan de dreiging van de cyberwereld: met een ouderwetse vliegmachine de lucht in. Dat is wederom een geweldig Vis à Vis-beeld, waarin de groep uitblinkt.