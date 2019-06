Reserve bij NAC, nu speler van FC Barcelona

In de categorie opmerkelijke transfers presenteerde FC Barcelona deze week een speler wiens komst vermoedelijk compleet uit de lucht kwam vallen voor de 29,9 miljoen mensen die de Spaanse topclub op Twitter volgen.

Zijn naam: Mike van Beijnen. Een twintigjarige verdediger uit Breda die bij zijn oude club NAC noch bij een andere Nederlandse profclub een wedstrijd op het hoogste niveau heeft gespeeld. Toch is hij met alle egards verwelkomd in Catalonië.

Op foto’s op de sociale-mediakanalen van FC Barcelona poseert hij donderdag glunderend met het shirt waarvan de kleuren tot in de verste uithoeken van de wereld de associatie met voetbal van wereldklasse oproepen. Op andere foto’s tekent hij zijn contract, rent hij op een loopband en ligt hij op een massagetafel met elektroden op zijn buik, zijn duim opgestoken naar de fotograaf.

NRC Sport Elke zondagochtend de beste sportverhalen uit NRC en de rest van de wereld. Inschrijven

Mooier lijkt het leven van een jonge profvoetballer niet te worden. Dit is wanneer jongensboeken worden geschreven, klinkt het dan. Wanneer dromen uitkomen die slechts door enkelingen worden verwezenlijkt.

Ali Dursun

Wie met een andere bril naar de presentatie keek, zag vooral een wonderlijk gevolg van de raadselachtige mechanismen die er schuilgaan achter de transfercaroussel. Een onverklaarbare overstap die vooral vragen oproept. Véél vragen. Zeker gezien de transferclausule die in het contract van Van Beijnen is opgenomen. Hij mag tussentijds vertrekken, mits een andere club honderd miljoen euro voor hem neertelt. Niet gebruikelijk bij een speler van zijn kaliber.

Bij NAC zeggen ze hogelijk verbaasd te zijn dat Barcelona Van Beijnen heeft opgepikt. De verdediger heeft bij de hoofdmacht slechts meegetraind en zat zelfs bij het tweede elftal vaker wel dan niet op de reservebank. Van Beijnen gaat weliswaar spelen voor Barcelona B – het tweede elftal, dat uitkomt op het derde niveau in Spanje – maar dan nog blijft zijn overstap opmerkelijk. Dat Barcelona Ludovit Reis bij FC Groningen wegplukte, was al ongewoon. Deze transfer is nog veel ongewoner, wetende dat NAC Van Beijnens contract niet wilde verlengen.

Hoe is een bankzitter bij het tweede elftal van NAC in het vizier gekomen van een van de grootste clubs ter wereld?

Het antwoord op die vraag is mogelijk te vinden in de familiekring van Van Beijnen. Hij is de stiefzoon van Ali Dursun, de zaakwaarnemer die Frenkie de Jong in januari naar Barcelona loodste. Nu, vijf maanden later, heeft Dursun er nog een reden bij om straks een weekendje Barcelona te boeken; familiebezoek én cliëntcontact, twee vliegen in één klap.

Dursun wordt geprofileerd als de ontdekker van De Jong. Met diens transfer van Ajax naar Barcelona, waarmee circa negentig miljoen euro was gemoeid, werd hij in één keer de man achter de duurste Nederlandse voetballer ooit. Een zakenman met een neusje voor talent, die niet schroomt om met de vuist op tafel te slaan als een voorstel hem niet zint. Een keiharde onderhandelaar.

Hebben de Nederlandse topclubs soms zitten slapen en met zijn stiefzoon een onontdekt talent laten lopen? Of is er meer aan de hand?

Met de wetenschap van nu zouden de transfers van De Jong en Van Beijnen zomaar een dubbeldeal kunnen zijn. Hoe toevallig is het dat FC Barcelona eerst een van de grootste talenten van Europa voor de neus van Paris St. Germain wegkaapt, en vervolgens de stiefzoon van diens zaakwaarnemer een tweejarig contract aanbiedt?

Familie Gudelj

De transfers doen denken aan de dubbele overeenkomst bij de komst van Nemanja Gudelj naar Ajax. Toen die in 2015 door AZ werd verkocht, maakte ook diens vijftienjarige broertje Dragisa de overstap naar Amsterdam. Dragisa Gudelj speelde op dat moment bij NAC, waar ze verbaasd opkeken dat Ajax hem wilde hebben. Zo bijzonder was zijn spel nou ook weer niet.

Dat zagen ze ook bij Ajax. In 2017 liet de club hem gaan en via de Zwitserse derde divisie is Dragi Gudelj uiteindelijk in de anonimiteit van de tweede divisie van Portugal beland.

Wie bij NAC naar Van Beijnen vraagt, krijgt evenmin de indruk dat Barcelona de speler bewust heeft gescout. In Breda is de verdediger nooit het grootste talent van zijn lichtingen is geweest. Nadat hij als pupil was gescout, moest hij later op zoek naar een nieuwe club, waarna hij via RBC Roosendaal, Willem II en een halfjaar bij PSV in 2018 bij NAC terugkeerde. Waarbij de suggestie werd gewekt dat hij was teruggehaald voor het eerste elftal. Dat bleek een misvatting: in het seizoen 2018-2019 kwam hij niet verder dan zes optredens in het tweede elftal.

Te min voor NAC en toch naar FC Barcelona: in het voetbal kan het leven soms gek lopen.