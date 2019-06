Ministerie deelt opnieuw per ongeluk geheime informatie over Syrië

Het ministerie van Buitenlandse Zaken heeft opnieuw per ongeluk staatsgeheime informatie over Syrië naar buiten gebracht. Ambtenaren gingen bij de behandeling van een Wob-verzoek van Trouw en Nieuwsuur over Nederlandse hulp aan Syrische strijdgroepen voor een tweede keer de fout in, schrijven beide media vrijdag.

In de documenten, die inmiddels weer offline zijn gehaald, zouden onder meer vlaggen en logo’s van Syrische strijdgroepen hebben gestaan. Ook zou eruit blijken welke militanten steun van Nederland kregen en was de naam van een bedrijf dat betrokken was bij het hulpprogramma niet weggelakt. Minister Stef Blok (Buitenlandse Zaken, VVD) zei eerder dat dit soort informatie vanwege de veiligheid voor medewerkers staatsgeheim was.

Het ministerie ging al de fout in bij een eerste behandeling van hetzelfde Wob-verzoek in november. Toen kregen Trouw en Nieuwsuur geheime informatie zoals de namen van strijdgroepen, Nederlandse diplomaten en een geheim agent. Ook toen moesten de documenten offline worden gehaald.

‘Maximale zorgvuldigheid’

Na kritiek uit de Tweede Kamer werd een onderzoekscommissie aangesteld. Die concludeerde vorige maand dat de betrokken ambtenaren niet bewust de informatie hebben gelekt, maar simpelweg de regels voor staatsgeheime informatie niet goed kenden.

Blok zei dat zijn ministerie „maximale zorgvuldigheid” nastreefde en het ministerie kwam zeven maanden na de eerste publicatie met een herziene versie. Hoewel nu meer informatie was weggelakt, bleken er wederom geheime gegevens in te staan. Volgens Trouw en Nieuwsuur zijn uit de verstrekte documenten onder meer de groeperingen Levant Front, Brigade 51, Mujahedi Horan, Sultan Murad Brigade en het Vrije Idlib Leger te herleiden.

Buitenlandse Zaken zegt in een reactie de fouten te betreuren. Volgens een woordvoerder van het ministerie was na de eerste blunder een medewerker vrijgemaakt van ander werk om het WOB-verzoek te behandelen. Ook werden de documenten deze keer drie keer tegengelezen en een keer gecheckt door iemand die ze nog nooit had gezien. „Het gaat om meer dan duizend pagina’s, alsnog had dit niet mogen gebeuren.” De woordvoerder kan nog niet zeggen waar het deze keer is misgegaan.

Buitenlandse Zaken overweegt een externe partij aan te stellen om de kwestie te onderzoeken. „Blijkbaar lukt het niet om dit intern op te lossen”, zegt de woordvoerder.