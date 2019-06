Mijn vader de vogelaar, plus iPhone

Het plan was om twee vogelgeluidenherkenningsapps te recenseren. Maar toen ik in de tuin bij mijn ouders fantasievogelgeluiden begon te produceren om te zien wat de app daarvan maakte (een kievit, een koekoek en een roodborstje) pakte mijn vader mijn iPhone af en fietste ermee naar de duinen. Dit is wat ik las in zijn aantekeningen:

TjilpOMatic €4,49 ●●●●● Vogelzang ID Nederland €4,99 ●●●●●

„Rustige omgeving, maar de vogels werken niet altijd mee. Ze blijven hardnekkig door elkaar heen zingen of stoppen met zingen als ik nog niet dicht genoeg genaderd ben. Dat levert bij Vogelzang ID (VID) soms opnames van onvoldoende kwaliteit op, die niet beoordeeld worden. Tjilp-o-matic (TOM) beoordeelt onverstoorbaar elke opname.

„VID geeft na elke opname een lijst van de 36 meest voorkomende soorten, in volgorde van waarschijnlijkheid. Door de soorten aan te klikken kan het geluid worden vergeleken met het waargenomen geluid. Dat kan lang duren, want de gezochte soort bevindt zich vaak niet in de top-5. Je hebt nog steeds het idee dat je uit 36 mogelijkheden kunt kiezen, en dat is niet wat je verwacht van een app die zelf vogelgeluiden herkent.

„TOM geeft meestal meer duidelijkheid. Iedere opname wordt opgeslagen en geanalyseerd. De uitkomst is een lijstje van drie ‘topresultaten’ en twee ‘runners-up’. Ook hier kun je het geluid vergelijken met de waarneming en vaak wordt bij de vijf resultaten een overeenkomst gevonden.

„In het bos zie ik een grote bonte specht, en nog een, en een derde en een vierde! Overal om me heen klinkt hun roep. VID scoort redelijk, met de grote bonte specht op plaats zes. Dit keer laat TOM het volledig afweten. Ook bij de vijfde opname verschijnt er geen specht in de uitslag.

„Voor beide apps geldt dat er toch enige ervaring nodig is om de uitkomsten goed en snel te kunnen duiden. Wonderen moet je er niet van verwachten.”