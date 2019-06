Liegen over studieschuld bij aanvraag hypotheek wordt lastiger

Het wordt voor oud-studenten lastiger om bij een hypotheekaanvraag te liegen over de hoogte van hun studieschuld. De Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) gaat gewaarmerkte overzichten aanbieden waarop de hoogte van de studieschuld wordt weergegeven. Hypotheekverstrekkers kunnen klanten om deze uittreksels verzoeken. Dat schrijft minister Kajsa Ollongren (Binnenlandse Zaken, D66) vrijdag in een brief aan de Tweede Kamer.

Om latere financiële problemen te voorkomen „is het van belang dat studieschulden daadwerkelijk worden meegenomen bij de bepaling van de maximale hoogte van de hypotheek”, schrijft Ollongren. „De terugbetaling van de studieschuld heeft immers een effect op het besteedbare inkomen.”

Niet eerlijk over studieschuld

Volgens de minister nemen kredietverstrekkers studieschulden niet consequent mee in de bepaling van de hoogte van hypotheken, terwijl maandelijkse aflossingen het te besteden inkomen van oud-studenten wel aantasten. Niet alleen zijn oud-studenten niet altijd eerlijk over hun studieschuld, maar ook vragen hypotheekadviseurs er soms niet naar. Deze update in het systeem van de DUO moet dat veranderen.

Wel is het plan pas in de ontwikkelingsfase, zegt een woordvoerder van DUO. Het is dan ook nog niet duidelijk wanneer de dienst de update in het systeem doorvoert die de aanvraag van studieschulduittreksels mogelijk maakt.

Flexibel inkomen

Ollongren wil het daarnaast makkelijker maken voor starters met een flexibel arbeidscontract om een hypotheek af te sluiten met Nationale Hypotheek Garantie (NHG). Om zo’n hypotheek te krijgen, moeten freelancers en zzp’ers nu nog aantonen over een stabiel inkomen te beschikken. Straks kunnen zij hun kredietwaardigheid ook bewijzen met behulp van een zogeheten Arbeidsmarktscan. Die geeft zicht op het carrièreperspectief van freelancers en op de verwachte toekomstige ontwikkeling van hun inkomen.

Door de aanpassing hoopt de minister voor elkaar te krijgen dat meer mensen met een flexibel inkomen verantwoord een hypotheek met NHG kunnen krijgen, schrijft ze in de brief. Dit najaar begint een proef waar negen kredietverstrekkers aan meewerken.

Een hypotheek met NHG houdt in dat je hulp krijgt met het vinden van een oplossing op het moment dat persoonlijke omstandigheden zoals arbeidsongeschiktheid het afbetalen van je hypotheek lastig maken.