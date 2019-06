Laat de lonen stijgen

Besteedbaar inkomen van huishoudens staat al bijna veertig jaar vrijwel stil

Ook al groeide de economie, het „gestandaardiseerd besteedbaar inkomen (…) is in bijna veertig jaar tijd maar gematigd toegenomen. Zeker als we dit vergelijken met de jaren zestig en zeventig, toen het huishoudinkomen in twintig jaar tijd bijna verdubbelde.” Martijn Badir, econoom bij RaboResearch, op de site van de Rabobank

Grote, dominerende bedrijven hebben aan macht gewonnen – doe daar iets aan

Er is te weinig concurrentie tussen grote bedrijven. „Als bedrijven steeds machtiger worden, wordt de macht van arbeid steeds zwakker." Als „één of twee bedrijven jouw sector domineren, dan sta je als werknemer gewoon niet zo sterk, want je kunt niet zomaar bij de concurrent gaan werken." Denise Hearn, econoom, in Vrij Nederland

Dring de macht van de aandeelhouders terug

Bedrijven zetten hun kapitaal in voor snelle koersstijgingen in plaats van lonen en investeringen. „Als een bedrijf een loonsverhoging aankondigt, betekent dat vrijwel altijd het kelderen van de koers, terwijl het aankondigen van ontslagen meteen leidt tot koersstijgingen.” Hans Schenk, econoom, in De Groene

Versterk de macht van de vakbonden, die kunnen betere cao’s afdwingen

„Veel van de pleitbezorgers van hogere lonen zijn echter geen vakbondsvriendjes. Zij zien de vakbonden als een achterhaald instituut dat de belangen van de gevestigde werknemers behartigt en de noodzakelijke ‘modernisering’ van de arbeidsmarkt in de weg staat.” Paul de Beer, arbeidseconoom, in het FD

Je moet belastingen verlagen, die zorgen ervoor dat mensen er qua inkomen niet op vooruit gaan

„De lonen zijn wel gestegen, maar sinds 2008, 2009 is die stijging voor met name de middenklasse volledig wegbelast. De gemiddelde werkende is sindsdien per maand 300 euro extra aan collectieve lasten gaan afdragen.” Hans de Boer, voorzitter VNO-NCW, in De Telegraaf

De lonen verhogen helpt om ons overschot op de betalingsbalans terug te dringen

„Ons spaaroverschot zit vooral bij de bedrijven. Zij zien blijkbaar te weinig mogelijkheden om te investeren en potten de winst op. Tja, dan kom ik toch weer bij die ene vraag uit: waarom niet de lonen verder verhogen?” Klaas Knot, directeur van De Nederlandsche bank, in de Volkskrant

