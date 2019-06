We hebben het Delftse studentenhuis van onze zoon Victor een weekend op bezoek. Tien aardige jongens. Na het avondeten spelen we Thirty Seconds, waarbij telkens iemand moet raden wat de ander omschrijft. Dat leidt tot veel drukte en hilariteit. Ondertussen verbazen mijn vrouw en ik ons over het verschil in kennis tussen jong en oud. Op zeker moment is er grote opwinding in een team omdat één van de jongens vrijwel geen enkel begrip op het kaartje kende. Verontwaardigd reageert hij: „Ja hier, deze dan. Wie is in vredesnaam Pieter van Vollenhoven?” Waarop een huisgenoot zegt: „Gast, dat is die zwemmer.”

