GroenLinks en PvdA beëindigen coalitie Arnhem om onenigheid budget

De Arnhemse fracties van GroenLinks en de Partij van de Arbeid stappen uit de coalitie in de gemeenteraad. In een verklaring schrijven de twee partijen dat zij de samenwerking met D66 en de VVD opzeggen omdat zij het niet eens kunnen worden over een oplossing voor financiële tekorten in met name de zorg.

De uitgaven voor jeugdzorg en maatschappelijke ondersteuning in Arnhem zijn in het afgelopen jaar met ruim achttien miljoen euro gestegen. GroenLinks en de PvdA willen dat ontstane miljoenentekort tegengaan, maar daarbij wel „knellende financiële afspraken” veranderen. De coalitie sprak eerder af dat de belastingen niet mochten stijgen en dat de gemeente tegelijkertijd moest sparen.

Zeven zetels

In de verklaring stellen GroenLinks en PvdA dat het college van burgemeester en wethouders een „ultiem compromis” heeft voorgesteld om maatregelen te nemen tegen het tekort. Daarbij moesten de financiële afspraken van de coalitie worden veranderd, stelt de fractievoorzitter van PvdA Arnhem, Eric Greving, in een telefonische reactie.

D66 en de VVD konden daar niet in vinden en deden een tegenvoorstel. Tegen NRC zegt fractievoorzitter Leendert Combée van de VVD Arnhem dat hij vrijdagavond is ingelicht over het besluit van GroenLinks en de PvdA om op te stappen. Hij laat weten „het heel erg jammer” te vinden. „We hadden een mooi coalitieakkoord en de begroting moet in oktober rond zijn. Er was nog tijd geweest voor meer overleg zodat bij de maatregelen met ieders gevoeligheden rekening kon worden gehouden.”

GroenLinks is met zeven zetels de grootste partij in Arnhem. Die fractie wil wel blijven samenwerken met de PvdA (vier zetels) en schrijft te gaan overleggen met andere partijen om een oplossing voor het tekort te vinden. „Daarbij staat wat nodig is voor Arnhemmers voorop”, schrijven de fractievoorzitters Mark Coenders (GroenLinks) en Greving (PvdA).