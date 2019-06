Alle details over de Global Hawk-drone

De Amerikaanse marine kocht in 2004 vier drones van het type RQ-4A Global Hawk , waarvan er nu een door Iran is neergehaald. De RQ-4A is een drone met de spanwijdte van een Boeing 737. De letter R in de naam staat voor ‘reconnaissance’, verkenning, terwijl de Q door het Amerikaanse defensie-apparaat standaard wordt gebruikt voor onbemande voertuigen.

De RQ-4A (4A is een serie-nummer) is dan ook een onbemand verkenningsvliegtuig, dat helemaal is volgestopt met spionage-technologie. De Global Hawk kan vliegen op 20 kilometer hoogte – twee keer zo hoog als een verkeersvliegtuig.

Daardoor kan het een veel groter gebied ‘stofzuigen’ dan het gebied waarboven het toestel vliegt. Zo bespioneert de Global Hawk Noord-Korea vanuit het luchtruim van Zuid-Korea – en mogelijk delen van Iran vanuit het internationale luchtruim. Het toestel kan in een etmaal een gebied van 100.000 vierkante kilometer (2,5 maal Nederland) uitlezen.

Global Hawks zijn na de introductie van de eerste types in 1998 ingezet in oorlogsgebieden als Irak en Afhanistan. De schattingen van de stukprijs variëren van 90 tot 220 miljoen dollar.