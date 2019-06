Félicia Harmsen (17): ‘Op school word je als kind vrijwel niet gehoord’

Khalid Amakran Naam: Félicia Harmsen (17), Hoogland Zit in: 5 havo Woont met: ouders, zus (19) Vader: eigen bedrijf in chromatografie Moeder: docent en eigen coachingpraktijk

Aletta Jacobs

„Volgend jaar ga ik rechten studeren op de hogeschool. Ik vind vrouwenrechten heel belangrijk. Al toen ik zes of acht was heb ik het verhaal van Aletta Jacobs gehoord. Later bleek dat we het met geschiedenis eigenlijk nooit over vrouwen hadden. Terwijl er net zoveel vrouwen als mannen zijn die iets belangrijks hebben gedaan. Als ik om me heen kijk zie ik ook ongelijkheid. ’s Nachts naar de stad fietsen wordt voor een meisje veel gevaarlijker gevonden dan voor een jongen. Eigenlijk is dat gek in een veilig land als Nederland. En waarom reageert iedereen verrast als ik vertel dat ik alleen met jongens op vakantie ga? Jongens zijn toch net zo leuk als meisjes? Ik denk dan: waarom reageer je zo? Waarom heb je niet zoveel vertrouwen in jongens als in meisjes? Dat is ook ongelijkheid.”

Kinderrechten

„Ook kinderrechten vind ik belangrijk. Veel keuzes van politici gaan heel veel betekenen voor mijn toekomst en ik word er niet bij betrokken. Dat is wel een beetje zorgwekkend. Misschien moet er een Tweede Kamer komen die alleen uit kinderen bestaat. Zodat ze kunnen meebeslissen. Ik vind dat kinderen vaak onderschat worden. Ze voelen heel goed aan wat er speelt. Ze hebben een andere blik want ze hebben minder ervaring, maar misschien hebben ze wel veel creatieve ideeën. Dat weten we niet. Omdat niemand er iets mee doet.”

Hoogsensitief

„Op school word je als kind vrijwel niet gehoord. Ik ben vaak ziek, er is iets met mijn maag. Daardoor miste ik een keer een schoolexamen en dan krijg je automatisch een 1. Maar het ligt net iets anders als het door overmacht komt. Uiteindelijk is het opgelost, nu worden sommige schoolregels veranderd. Zo heb ik mijn stempel kunnen drukken op de school. Ik heb altijd een lastige relatie met scholen gehad. Op de basisschool ben ik gepest. De docent zei: we komen met een oplossing, maar er gebeurde niets. Toen uit tests bleek dat ik hoogbegaafd ben en hoogsensitief, ben ik naar een andere school gegaan. Daar ging het een stuk beter. Hoogsensitief houdt in dat ik veel prikkels om me heen voel, en in mijn geval ook dat ik een andere blik heb. Ik ben meer bezig met wat andere mensen denken, wat voor hen het beste zou zijn. Ik wil altijd liever tot een gezamenlijke oplossing komen dan tot een oplossing die alleen werkt voor mij als individu.”

Enchilada

„Ik hou erg van de Spaanse cultuur, vroeger zei ik ook altijd dat ik in Spanje wilde wonen. Sinds kort werk ik bij een Mexicaans restaurant. Ik hou van alles op de kaart, fajitas, enchilada, terwijl ik een lastige eter ben. Ik bén niet Spaans, al denken mensen dat soms; de moeder van mijn moeder is in Indonesië geboren. Ik vind mijn afkomst een soort bonus. Ik voel me overal op mijn plek, er is altijd wel iemand die op mij lijkt.”

