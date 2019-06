Even niet aan de toekomst denken

Aan het einde van het studiejaar voelde zijn hoofd alsof het vol zat met wolken, vertelt Hanis Alias (23). „Ik was zo gestresst. Even weg uit Singapore leek de enige manier om op de resetknop te drukken. Daarom ben ik hier, in Europa.”

Dat Alias voor Nederland koos is puur toeval. Iedere bestemming in Europa zou anders zijn dan de eerdere reizen die hij maakte – die gingen allemaal naar Zuidoost-Azië. Het goedkoopste ticket dat hij kon vinden was naar Nederland. Hij zocht niet op wat er te doen was, „zodat alles een verrassing zou zijn”. „Maar geloof me: ik ben zo blij dat ik hier ben. Nu nog hopen dat die wolken in mijn hoofd verwaaien.”

Stress is in Singapore een veelvoorkomend verschijnsel, vertelt hij. „Mijn ouders, mijn vrienden, ikzelf, iedereen heeft verschrikkelijk hoge verwachtingen. Ik denk dat het daardoor komt.” Met zijn vrienden sprak hij af niet meer over studeren te praten, „het is een onderwerp dat we liever mijden”. „Net als onze toekomst, daar willen we niet aan denken.”

We houden een falend systeem in stand

Want zelfs als je aan de beste universiteiten ter wereld hebt gestudeerd, kom je in Singapore maar moeilijk aan een baan. „Werkgevers eisen ervaring die je niet op kunt doen in de schoolbanken. Dat is tegenstrijdig, omdat studenten zoals ik zich druk maken om de cijfers die ze halen. Zo houden we zelf een falend systeem in stand. Probeer dat maar eens te veranderen. Onmogelijk.”

Tot rust komen is sinds zijn landing in Nederland, twee dagen geleden, nog niet gelukt. Zijn lichaam is hier, zijn hoofd nog steeds in Singapore. „Voor een werkgever betekent reizen buiten Azië dat je je horizon hebt verlegd, dat je weet dat er ook een wereld buiten je eigen bubbel is.” Zo is deze vakantie ook een beetje voor zijn cv.

Voordat hij over acht dagen terugkeert naar huis wil Alias weer een helder hoofd hebben. „Kijk eens om je heen, zie jij stress? Ik niet. Niemand ziet er hier zo gestresst uit als mijn vrienden in Singapore. Ik wil ook zo kunnen leven.”