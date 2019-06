Doodsbang voor televisiekok Herman den Blijker

Met het nakende einde van Van der Vorst ziet sterren wordt een tijdperkje afgesloten. Tien jaar lang bezocht Peter van der Vorst als een onechte schoonzoon van Ivo Niehe beroemdheden aan huis, maar zijn programma verdwijnt nu omdat hij programmadirecteur van RTL is geworden.

De taken leken al wat in elkaar over te lopen. Dit jaar meldde Van der Vorst ziet sterren zich onder meer bij Twan Huys, Paul de Leeuw, Frans Bauer, Katja Schuurman en Art Rooijakkers – allemaal mensen die even eerder of later naar RTL overstapten. (Ik hoop dat Van der Vorst ook van zijn functioneringsgesprekken een programma maakt.)

Donderdag had hij plots een beroemdheid bij de kladden die onmiskenbaar Man van de Week was: televisiekok en restauranthouder Herman den Blijker. Al was Den Blijker vast niet Man van de Week op de manier die hij zich had gewenst.

In De Volkskrant van zaterdag had recensent Hiske Versprille Den Blijkers nieuwe restaurant Goud soepel door de gehaktmolen gehaald: „Ik weet niet precies wat de zwezerik allemaal heeft doorstaan.” Bovendien had ze geconstateerd dat in een van de gerechten de chique Oosterscheldekreeft was vervangen door goedkope rivierkreeftjes. Bij haar klacht had ze een grote mond van de ober gekregen. NRC had al eerder een onvoldoende gegeven.

Lees ook: De recensie van NRC: Rotjeknor Royale in de nieuwe bistro van Den Blijker

De deelnemers waren doodsbang voor Den Blijker. Ze keken hem aan als lammetjes op de drempel van het abattoir

Wie geschoren wordt, moet stilzitten, maar misschien heeft Herman den Blijker niet zo veel verstand van scheren. Hoe dan ook, de kok kwam potsierlijk in het geweer door te zeggen dat iemand wellicht een verkeerd ingrediënt in de pan had gegooid. Hij verzekerde het AD dat de klanten altijd tevreden waren. (Drie dagen later schreef recensent Lot Piscaer in die krant: „Zelden laat ik een gedeelte van mijn eten staan, maar hier…”)

Den Blijker was ook op tv, want dat is hij bijna altijd. Op dinsdag zendt RTL de horecatalentenjacht Herman’s pop-up restaurant uit waarin hij personeel zoekt voor een nieuw restaurant. Afgaande op de baas zou het pop-up restaurant weer snel neer kunnen poppen. „Smakeloze papier-maché” vonniste hij een voorgerecht „Het loopt me nu al dun door de broek.”

Herman's Pop-Up Restaurant: vreemd voedsel Het geslachtsdeel van een stier als gerecht?! 😱 Zou jij dat eten? #hermanspopuprestaurant Geplaatst door RTL 4 op Dinsdag 18 juni 2019

Hij wond zich op over het gebrek aan avontuur van de deelnemers, die op een Tunesische markt slechts lafjes wat kurkuma aanschaften. Daarin had de van eetliefde overlopende Den Blijker gewoon gelijk. Al snapte ik waarom niemand risico nam: de deelnemers waren doodsbang voor Den Blijker. Ze keken hem aan als lammetjes op de drempel van het abattoir.

Nee, voor de vermenselijking van Den Blijker was Peter van der Vorst onmisbaar. Hij is een slimme interviewer, die de sterren niet benadert met het aplomb van Ivo Niehe, maar juist op huiselijke toon. Bovendien vraagt hij ook mannen naar de rol van vaderschap in hun leven. Dat leidde bij Den Blijker tot een bezoek aan het Sparta-stadion, waar zijn tienjarige zoon privé-voetballes kreeg. Grote ouderlijke liefde, maar het alleen trainende kind had iets tragisch.

Over het kreeftengate in Goud ging het niet (eerder opgenomen, niet aangepast), maar Van der Vorst slaagde erin het veronderstelde ‘kleine hartje’ van de bullebak te tonen. Eenmaal riep hij Den Blijker terug toen deze bij een moeilijk onderwerp de kamer uit dreigde te sluipen. Ook kon iedereen zien hoe de kok bij het aanhoren van een persoonlijke vraag snel een stuk brood in zijn mond propte.

Maar zelfs bij Van der Vorst floepte er na het binnentreden van Goud een recensentenopmerking uit nadat hem was gevraagd wat hij van het interieur vond: „Een duur bordeel.” Nee, met de week van Herman den Blijker komt het niet meer goed.