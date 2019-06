In Soedan proberen demonstranten en de militaire raad die tijdelijk aan de macht is, nog steeds te onderhandelen over de machtsoverdracht. Deze foto werd woensdagavond gemaakt, tijdens een demonstratie. Publiek luistert geëngageerd naar een jonge man - hij is niet op de foto te zien - die een gedicht voordraagt. Hij wordt bijgelicht door de lampjes van mobiele telefoons.

Foto Yasuyoshi Chiba / AFP