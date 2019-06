De soap die de verbouwing van het Binnenhof heet

Het is onduidelijk hoe de machtsverhoudingen liggen en de emoties lopen hoog op. Krap een maand voor het zomerreces werd Alexander Pechtold gevraagd om het conflict op te lossen. In deze aflevering van Haagse Zaken hoor je van Jos Verlaan en Pim van den Dool wat er precies aan de hand is, waarom het conflict zo hoog is opgelopen, wie de hoofdrolspelers zijn én wat de plannen zijn voor die verbouwing.

U kunt de deze aflevering van Haagse Zaken in de player hierboven beluisteren (en u hier abonneren via iTunes). We zijn benieuwd wat u vindt.

Luister ook de vorige alevering van Haagse Zaken: Politiek: nu ook in de provincie.