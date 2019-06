Aandeel Fastned verdrievoudigt in waarde bij beursgang

Het beursdebuut van Fastned, dat snellaadstations voor elektrische auto’s bouwt, heeft vrijdag bijzonder goed uitgepakt. Het aandeel werd op de Amsterdamse beurs geïntroduceerd voor 11 euro, maar stond rond 11.45 uur op 38,70 euro - een stijging van 287 procent. Hierop zakte de koers weer wat in, maar een flinke koerswinst op de eerste dag lijkt gegarandeerd.

Het spectaculaire beursdebuut is goed nieuws voor het bedrijf, dat hard kapitaal nodig heeft. Volgens een niet-publiek ING-rapport heeft het bedrijf over de jaren 2019-2023 zo’n 160 miljoen euro nodig voor investeringen in nieuwe laadpunten. Jaarlijks zou het bedrijf zo’n 40 miljoen euro aan extern kapitaal nodig hebben, schreef het Het Financieele Dagblad eerder.

De start-up die in 2012 werd opgericht wil snel groeien, maar geeft veel meer uit dan er binnenkomt. Vorig jaar investeerde het bedrijf 12 miljoen in de bouw van snellaadstations, terwijl er slechts 1,8 miljoen euro aan inkomsten binnenkwam.

Het bedrijf had al een notering op de mkb-beurs Nxchange, waar nauwelijks op wordt gehandeld. Fastned wil via een notering aan de Amsterdamse beurs betere toegang tot de kapitaalmarkt krijgen.

377 locaties in ontwikkeling

Het bedrijf heeft 86 snellaadstations langs snelwegen in Nederland, 12 in Duitsland en één in het Verenigd Koninkrijk. Fastned wil in deze landen verder bouwen, maar wil ook flink uitbreiden in Zwitserland waar het onlangs een aanbesteding won voor 20 snellaadpunten. Daarnaast bevinden zich 377 beoogde locaties, verspreid over Europa, aldus Fastned, „in verschillende fases van ontwikkeling”.

Voor al die bouwprojecten is veel geld nodig. Met de beursgang hoopte Fastned tot 30 miljoen euro op te halen door nieuwe aandelen uit te geven. Donderdag maakte Fastned echter bekend de uitgifte van de aandelen uit te stellen. Dat terwijl de beursgang ook al met een week was uitgesteld: oorspronkelijk zou Fastned op 14 juni naar de beurs gaan.

Dat er geen nieuwe aandelen worden uitgegeven, weet het bedrijf donderdag aan de marktomstandigheden „waaronder de toegenomen onzekerheid aangaande de stimulering van elektrisch rijden”. Afgelopen week werd namelijk bekend dat het concept-Klimaatakkoord wordt aangepast. Hierdoor wordt de voorgestelde subsidie op elektrisch rijden gehalveerd, zijn hogere accijnzen en hogere wegenbelasting voor brandstofauto’s van de baan en gaat de lage bijtelling voor elektrische auto’s versneld omhoog. Dit leidt volgens Fastned tot onzekerheid bij institutionele beleggers die de nieuwe aandelen hadden moeten kopen.