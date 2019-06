Politiecommissaris jaar celstraf voor corruptie

Politiecommissaris Peter van den E. (58) uit Ittervoort is vrijdag door de rechtbank in Zwolle veroordeeld tot een gevangenisstraf van een jaar, waarvan een half jaar voorwaardelijk, omdat hij zich als politieman heeft laten omkopen. Van den E. is ook veroordeeld wegens valsheid in geschrifte.

Het vonnis is opmerkelijk omdat het Openbaar Ministerie alleen maar een werkstraf van 240 uur tegen de politieman had geëist. De hooggeplaatste, begin dit jaar met strafontslag weggestuurde politieman heeft zich volgens het OM in zeven jaar tijd voor 34.866 euro laten fêteren door een bevriende ondernemer uit de beveiligingsindustrie, Otto V. (53). Deze man moet heeft van de rechtbank een onvoorwaardelijke celstraf van vier maanden gekregen.

Van den E. was jarenlang directeur van Criminee!, het platform criminaliteitsbeheersing in Oost-Brabant. Het gaat om een stichting waar overheid, bestuur en bedrijfsleven samenwerkten om met technische middelen criminaliteit op bedrijventerreinen, parkeerplaatsen en in binnensteden te bestrijden. Van den E. werd ‘uitgeleend’ door de politie. Ook Otto V. was actief bij dit platform. Hij regelde de inbreng uit het bedrijfsleven. V. heeft volgens justitie geprofiteerd van zijn contacten met Van den E. en had daardoor voordeel ten opzichte van concurrenten.

Raceweekenden

De rechtbank acht het zeer kwalijk dat de commissaris zich, terwijl hij hoog in rang stond binnen de politieorganisatie, liet lenen voor omkoping door het accepteren van reizen, gratis verblijf en aandelen. „Ieder ambtelijk handelen dient vrij dient te blijven van welke geldelijke beïnvloeding dan ook. Het aannemen van dure reizen naar raceweekenden, Canada en verblijven in een chateau in Frankrijk van iemand met wie (ook) een zakelijke relatie bestaat, is volstrekt onaanvaardbaar, zeker als commissaris van politie”, aldus de rechtbank. Van den E. heeft volgens de rechtbank ook bewust het integriteitsonderzoek gefrustreerd.

Tijdens de behandeling van de strafzaak vorige maand ontkenden beide verdachten alle aantijgingen. Ze waren bevriend geweest en de wederzijdse ‘giften’ moeten volgens beide mannen worden gezien als vriendendiensten. De advocaat van de politiecommissaris, Marijn Zuketto, zegt nog niet te weten of hoger beroep wordt ingesteld.