Walmart moet 282 miljoen dollar betalen voor corruptie in buitenland

De Amerikaanse supermarktketen Walmart heeft een schikking getroffen in een grootschalige corruptiezaak en moet 282 miljoen dollar (ongeveer 250 miljoen euro) betalen. De grootste retailer ter wereld werd onder meer onderzocht voor verdachte betalingen om vergunningen te krijgen in het buitenland, onder meer in Mexico en Brazilië. De schikking werd donderdag getroffen in een federale rechtbank in de staat Virginia, melden Amerikaanse media.

Met de betalingen overtrad Walmart Amerikaanse wetgeving die corruptie in het buitenland verbiedt. Het concern stemt in met een boete van 144 miljoen dollar van de Amerikaanse toezichthouder Securities and Exchange Commission (SEC). Daarbovenop komt 138 miljoen dollar voor aanklachten van het Amerikaanse ministerie van Justitie.

Steekpenningen Mexico

Het ministerie begon een onderzoek na onthullingen van The New York Times in 2012. Daaruit bleek dat Walmart steekpenningen zou hebben betaald om in Mexico aan vergunningen voor nieuwe winkels te komen.

Vervolgens stelde het ministerie vast dat Walmart de afgelopen jaren ook tijdens uitbreidingen in verschillende andere landen zich niet aan de regels had gehouden. Een belangrijk deel van het onderzoek richtte zich op Walmart Brazil. Dat dochterbedrijf fraudeerde in de boekhouding door te melden dat betalingen van in totaal 500.000 dollar naar een bouwbedrijf gingen. In werkelijkheid werd het geld gebruikt om een overheidsfunctionaris te betalen die hielp met het krijgen van vergunningen.

„Walmart vond internationale groei en kostenbesparende maatregelen belangrijker dan het nakomen van de regels”, zegt SEC-functionaris Charles Cain volgens persbureau Reuters. Walmart zelf heeft nog niet gereageerd. De keten zette in 2017 al 300 miljoen opzij voor aanstaande boetes vanwege de corruptie-aantijgingen.