Voor het Centraal Museum in Utrecht zie ik een bordje: ‘Bruiloft Eelke & Ewout’. Gelijk moet ik aan mijn oud-huisgenote Eelke denken. Zou zij, inmiddels twaalf jaar later, vandaag trouwen met haar toenmalige vriend Ewout? Ik ben nieuwsgierig, en loop achter het bruiloftsgezelschap aan naar de Singel, waar huwelijksbootjes klaar liggen. Helaas zie ik nergens de bruid. Uiteindelijk spreek ik twee gasten aan en vraag ze of het bruidspaar dezelfde Eelke en Ewout zouden kunnen zijn van toen op de Amsterdamsestraatweg. „Jazeker”, reageren ze enthousiast. Ze wijzen op het voorste bootje: „Kijk daar zit Eelke!” „Ik zie haar niet, heeft ze geen witte jurk aan?” Verbaasd kijken ze me aan. „Nee, Eelke en Ewout zijn toch allebei man?”

