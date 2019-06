Slack bij beursgang bijna 50 procent omhoog

De zakelijke berichtendienst Slack heeft donderdag een sterk debuut gemaakt aan de beurs. De waarde van het techbedrijf uit San Francisco maakte direct een sprong van bijna 50 procent aan de New York Stock Exchange.

Slack, dat populair is onder zakelijke gebruikers als efficiënte vervanger van e-mail, opende aan Wall Street van met een koers van 38,50 dollar, en liep licht op tot 38,62. Dat is 49 procent hoger dan de richtprijs van 26 dollar die de beurs had vastgesteld op basis van beperkte handel op de privémarkt, meldt AP.

Slack, dat vorig jaar een verlies leed van 141 miljoen dollar, heeft daarmee een marktwaarde van ongeveer 23 miljard dollar. Het bedrijf ging naar de beurs via een zogenoemde direct listing. Bij die zeldzame methode worden geen nieuwe aandelen op de markt gebracht, maar kunnen bestaande aandeelhouders via de notering aandelen verkopen.

Het beursdebuut van Slack is een van meerdere beursgangen van grote technologiebedrijven dit jaar, waaronder taxidiensten Uber en Lyft. Muziekservice Spotify ging vorig jaar eveneens naar de beurs via een direct listing.

De Amerikaanse aandelenbeurzen sloten donderdag hoger, opgestuwd door de hoop van beleggers op een mogelijke renteverlaging van de Federal Reserve. De S&P 500 bereikte zijn hoogste stand ooit: 2954,18 punten, een stijging van 1 procent. De Dow Jones-index ging 0,9 procent omhoog en sloot op 26.743,17 punten.