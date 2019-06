Rozen zijn rood, tulpen zijn groen, geef een duurzame bloem

Grote rozen zijn rood. Dat zei de woordvoerder van Milieu Centraal aan de telefoon. Kleine rozen niet, die zijn juist oranje. En tulpen, dat is mooi, die zijn altijd groen.

Het ging niet over de fysieke kleur van de snijbloemen, het ging over de duurzaamheid ervan. Daarvoor heeft voorlichtingsorganisatie Milieu Centraal laatst een stoplichtsysteem bedacht. In de ‘Hollandse Bloemenkalender’ kan de consument van achttien soorten snijbloemen uitzoeken of de bos een hoge CO 2 -afdruk heeft, of juist een lage. Dat blijkt nogal te verschillen: bij de productie van het ene boeket komt vele malen meer CO 2 vrij dan bij andere.

NRC Groen Elke woensdag de laatste ontwikkelingen rond klimaat, energie en duurzaamheid. Inschrijven

Tulpen prijken bovenaan de lijst „Tulpen zijn voorjaarsbloemen”, legt woordvoerder Kirsten Palland uit. „Die hebben in de kas veel minder verlichting of verwarming nodig dan bijvoorbeeld rozen.” Tussen de tulp en de grote roos – de uitschieter uit het onderzoek, qua broeikaseffect – is het verschil een factor 16.

Volgens Milieu Centraal is de positieve boodschap dat er het hele jaar rond groene bloemen te koop zijn. Al zitten we nu net in de slechtste maand: voor tulpen is het te laat. Daarnaast scoren ook de bloemen gunstig die in Nederland op de volle grond geteeld worden, dus niet in de kas. Maar voor de meeste van die zomerbloeiers uit de kalender – zonnebloem, guldenroede, gladiool – is het nog te vroeg. In juni zijn alleen de lelies groen.

Dat voelt wat ongemakkelijk. De hele snijbloementeelt staat bekend om zijn grote gebruik van bestrijdingsmiddelen, en lelies vooral. Kan dat dan nog groen zijn? Voor een oordeel over landbouwgif is te weinig goede informatie beschikbaar, zegt de woordvoerder. „Je moet niet alleen het aantal kilo bestrijdingsmiddel per hectare weten, maar ook de uitspoeling naar het grondwater, enzovoort.”

Slechte valentijnsrozen

Milieu Centraal geeft grif toe: de kalender is slechts een begin. Lang niet alle ‘groene’ zomerbloeiers van de volle grond staan erin, en ook geen geïmporteerde bloemen – met als uitzondering de kleine rozen, die uit Afrika ingevlogen worden.

Lees ook: Zo lok je de vlinders en insecten je tuin in

Ingewikkeld. Je bent verliefd, trots of blij, je koopt een boeket. Moet je de bloemist vragen naar de herkomst van je bos, en je dan iets aantrekken van de CO 2 -uitstoot? Tien valentijnsrozen zijn wel even slecht als 130 kilometer auto rijden, of als al je groente en fruit voor meer dan een maand. Maar daarmee heb ik nog nooit iemand verleid. Woordvoerder Palland: „Je hoeft er niet wakker van te liggen; een vliegreis heeft veel meer impact op het klimaat. Maar met de kalender kun je een duurzame keuze maken als je wilt.”

Een versie van dit artikel verscheen ook in NRC Handelsblad van 22 juni 2019