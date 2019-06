Rechtszaak tegen inspectie is voor Haga Lyceum lesje burgerschap

Vier hele schoolklassen van het Cornelius Haga Lyceum waren er naar de rechtbank in Den Haag gekomen. Zoveel kinderen, dat er in vliegende haast een video-verbinding met een andere zaal moest worden aangelegd. Het was een verplicht uitje in het kader van ‘burgerschapsonderwijs’, zo schreef de schoolleiding in een e-mail aan de ouders. Een pesterijtje aan het adres van de Inspectie van het Onderwijs, die vindt dat de burgerschapsvorming op het Haga tekortschiet.

Mag het zeer kritische rapport van de inspectie over het islamitische Cornelius Haga openbaar worden gemaakt of niet? Dat was de vraag waarover de rechter zich donderdag in een kort geding boog. Het onderzoek in kwestie was verricht nadat de Amsterdamse burgemeester Femke Halsema in maart dit jaar naar buiten trad met „ernstige signalen” van veiligheidsdienst AIVD over de invloed van salafisten op de school.

Maar het rapport vertoont „fundamentele gebreken”, zo vindt de school. Het is de taak van de inspectie om de kwaliteit van het onderwijs te beoordelen, en die is volgens het rapport in orde. Dat het Haga niettemin een onvoldoende krijgt van de toezichthouder, komt volgens de advocaat van de school, Wouter Pors, doordat er een oordeel is geveld over zaken waar de toezichthouder niets over te zeggen heeft.

Flirten met omstreden contacten

Neem het oordeel dat directeur Soner Atasoy zou „flirten met omstreden contacten”. Juridisch boterzacht, vindt Pors. „Dit is geen wettelijk criterium, maar iets wat de inspectie zelf heeft verzonnen of afkomstig is uit terminologie van de AIVD.” Met zoveel „eigen invulling van wettelijke normen” komen „de vrijheid van onderwijs, vrijheid van vereniging én vrijheid van meningsuiting in het geding”.

En het financiële wanbeheer dat de inspectie in het rapport constateert? Niets van waar, aldus Pors. Ja, directeur-bestuurder Atasoy verdiende 30.000 euro meer dan het wettelijk toegestane salaris. Maar dat geld wordt sinds begin dit jaar terugbetaald. Sterker nog, Atasoy zou deze vrijdag in één keer de resterende 25.074 euro voldoen „om een einde te maken aan de discussie”.

De advocaat van de tegenpartij, Jannetje Bootsma, toonde zich niet onder de indruk van de argumenten van het Haga. De inspectie, zo redeneerde ze, is „geen papieren toezichthouder die moet afvinken”. Het Haga is het misschien niet eens met het oordeel, „maar dat is nog geen reden om het rapport niet te publiceren”.

En dat publicatie van het rapport de school „ernstige schade” zou toebrengen? Bootsma wees op het feit dat het Haga zelf al uitgebreid met delen van het ongepubliceerde rapport in de media naar buiten is getreden. „Iedereen kent het oordeel al. Het is moeilijk te zien hoe publicatie van het rapport de school extra schade toe kan brengen.”

Weerbaarheid creëren

De rechter ondervroeg directeur Atasoy kritisch: waarom neemt hij niet ondubbelzinnig afstand van omstreden moslimfundamentalistische figuren, zoals de Britse prediker Haitham al-Haddad, die de school – buiten schooltijd – bezocht? Dat iedereen wat hem betreft welkom is op het Haga, ook fundamentalistische types, is juist om „weerbaarheid te creëren bij de kinderen”, zei Atasoy.

Toen advocaat Bootsma zei dat veel van de Haga-kinderen „basiswaarden zoals verdraagzaamheid en het afwijzen van discriminatie ten aanzien van seksuele diversiteit en antisemitisme niet van huis uit meekrijgen”, klonk er protest uit de zaal. Verder luisterden de leerlingen tweeënhalf uur lang netjes naar de vaak taaie juridische argumenten. Ze kregen er aan het slot van de zitting zelfs een complimentje voor van de rechter.

De uitspraak is op 11 juli.