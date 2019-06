Pech houdt Tom Dumoulin uit Tour de France

Tom Dumoulin (28) doet niet mee aan de Tour de France, de belangrijkste wielerkoers van het jaar die over ruim twee weken begint op de Grote Markt in Brussel. Voor de camera’s van de NOS vertelde hij donderdag dat hij nog te veel last heeft van de knieblessure die hij vorige maand opliep bij een val in de Ronde van Italië. Een dag later moest hij afstappen. „Dit voelt als een opluchting.”

Dumoulin hakte de knoop maandag al door. Hij was in zijn eentje met de auto onderweg naar het Franse skioord La Plagne voor een trainingskamp op hoogte toen hij tot de conclusie kwam dat meedoen aan de Tour niet zinvol is. Na zijn tweede plaats van vorig jaar reist hij niet naar Frankrijk voor een rol in de schaduw. Dumoulin keerde zijn auto om, belde met trainer en ploeg en reed terug naar huis.

Bebloede knie

De malaise begon in de vierde Giro-rit naar Frascati, op 14 mei. De Italiaan Salvatore Puccio keek even opzij, verloor zijn evenwicht en ging hard onderuit. In zijn val nam hij onder anderen Dumoulin mee, die met een bebloede knie meer dan vier minuten na de ritwinnaar over de finish kwam en een streep door zijn belangrijkste doel van het jaar kon zetten: de Giro.

NRC Sport Elke zondagochtend de beste sportverhalen uit NRC en de rest van de wereld. Inschrijven

Met pijnstillers begon hij nog aan etappe vijf, maar dat was tegen beter weten in. Terug in Nederland bleek uit een MRI-scan dat de schade meeviel. Zijn knie had een flinke opdoffer gehad, maar met een week rust zou deelname aan de Tour niet in gevaar komen.

Lees hier ook het artikel na de val van Dumoulin in de Giro

In de weken die volgden pakte Dumoulin zijn trainingen op. De wond genas, en hij reed weer tochten van 200 kilometer door de Belgische Ardennen. Het Critérium du Dauphiné, een Franse etappekoers die geldt als voorbereidingskoers op de Tour, zou voor een laatste wedstrijdprikkel moeten zorgen. Vlak voor die wedstrijd werd uit voorzorg nog een scan gemaakt. Naast vocht was een klein deeltje zichtbaar. Carbon, metaal, grind, het kon van alles zijn, maar echt belemmeren zou het hem niet.

De generale repetitie werd geen succes. Dumoulin eindigde in Frankrijk steeds in de buik van het peloton en liet na de etappes weten dat zijn knie „reageerde” – het gewricht werd dik. Na de tijdrit in Roanne, die hij als derde finishte, zei hij zich in de bergen te willen gaan testen. Maar zo ver kwam het niet. Om niets te forceren met die knie stapte hij na een kleine week koersen toch vroegtijdig af. Het zou bovendien beestenweer worden in de Alpen. Op zaterdag vloog Dumoulin terug naar huis. Daar begon de rollercoaster pas echt.

Ontstekingsreactie

Hij reisde gelijk door naar Hengelo, waar twee specialisten van de OCON orthopedische kliniek zijn knie voor de zoveelste keer bekeken. Nog die avond werd besloten dat het deeltje dat voor een ontstekingsreactie bleef zorgen, operatief verwijderd moest worden. Dat gebeurde zondag. Op maandagochtend maakte hij een testrit op de fiets. Dat voelde ondanks tien hechtingen goed, en dus stapte hij in de auto richting La Plagne. Aldaar het moment van bezinning, ruim twee weken voor de Tourstart. „Ik was als een dolle stier zonder na te denken op de Tour afgestormd”, zei hij donderdag. „Maar dit moet ik niet willen.”

Zijn herstel gaat nu pas beginnen, vijf weken na zijn val in de Giro. Terugkijkend verwijt hij niemand iets. „We hadden dit niet eerder kunnen weten, wisten niet of de zwelling door de kneuzing of door dat deeltje kwam. Het is gewoon botte pech.”

Hij zegt tijd nodig te hebben om „de rare, stressvolle weken” te verwerken. „Ik heb me al voor twee grote rondes voorbereid. Maar de Vuelta trekt me wel.”

De Ronde van Spanje begint op 24 augustus. „Dat is een realistische optie”, zegt de ploegleiding. Het is de ronde waarin Tom Dumoulin in 2015 doorbrak bij het grote publiek.