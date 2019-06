Euphoria en andere series van week 25

Dark 2

Het langverwachte tweede seizoen van de mysterieuze dramaserie. De eerste Netflix ‘original’ uit Duitsland sloeg ook internationaal aan dankzij een ingenieus verhaal waarin een jongen door verschillende tijden en werelden moet reizen. De serie wordt uiteindelijk een trilogie: makers Jantje Friese en Baran bo Odar sluiten het verhaal later af in een derde seizoen. Netflix, tien afleveringen.

Euphoria

Net als Chernobyl weet ook de nieuwe HBO-serie Euphoria de gemoederen bezig te houden. Zendaya speelt een drugsverslaafde tiener die na een verblijf in een kliniek terugkeert naar haar school. Vooraf was er al veel te doen over de heftige scènes en het vele (mannelijke) naakt. Niet geschikt voor het hele gezin dus. Ziggo XL, elke maandag een aflevering.

Too Old to Die Young

Niet lang geleden zou een tv-serie van een gelauwerde filmmaker veel aandacht krijgen. Too Old to Die Young van Nicolas Winding Refn, regisseur van Drive, vliegt echter onder de radar. Miles Teller speelt een politieagent die in de onderwereld van L.A. te maken krijgt met bendes, maffia en drugskartels. Rolling Stone was niet mild over de gewelddadige productie: „Dit is geen tv. Het is zelfparodie.” Amazon Prime Video, tien afleveringen.

Killer By The Lake

Franse misdaadserie, vervolg op Vanished by the Lake. Rechercheurs Lisa Stocker en Clovis Bouvier zijn getrouwd en hebben net een kindje. Ze moeten achter een seriemoordenaar aan. NPO Start Plus, acht afleveringen.