Maria Teresa en Willem Jan gingen (en gaan) regelmatig op reis voor zijn in 1997 begonnen high tech-bedrijf Ab Ovo. In elke stad waar ze komen, kijken ze: wie zijn hier de lokale kunstenaars die de tijdgeest weten te vangen in hun werk. In hun huis hangt hedendaagse kunst uit verschillende landen. Shanghai bezochten ze in 2016.

Zij: „Jij was aan het werk en ik liep door de creatieve wijk die ze daar hebben, oude fabrieken waar nu veel galeries en ateliers in zitten. M50 heet het daar, M Fifty moet je zeggen, het is een interessante, vrijgevochten plek. In het atelier van Tian Mangzi zag ik dit schilderij, hij noemde het Manipulators. Ik vond het meteen bijzonder en maakte er een foto van.”

Hij: „Die foto kreeg ik terwijl ik zat te vergaderen. Ik appte onmiddellijk terug: kópen.”

Zij: „Bij de eerste aanblik zie je vooral vrolijke kleuren, maar ook al kettingen, verwoeste natuur, hoogbouw die in plaats daarvan is gekomen, een mensfiguur die een marionet blijkt te zijn. En alles draait en tolt, het is één en al beweging.”

Maria Teresa Bellod Paya (60) en Willem Jan Groenewoud (62) kochten Manipulators van de Chinese kunstenaar Tian Mangzi (1968). Gekocht voor 3.000 euro in het atelier van Tian Mangzi in Shanghai in 2016.

Hij: „We hebben met de kunstenaar gepraat, hij vertelde ons over zijn werk. Wij kopen kunst als we het mooi vinden, en als er een verband is met wat we al hebben, maar het verhaal erachter is altijd erg belangrijk voor ons. Een kunstwerk gaat pas spreken als je dat verhaal kent. Bij Manipulators zie je helemaal rechts een hart, met daarin een traditionele ambtenaar, maar dan wel één die achter een computer zit. Vanuit dat hart worden mensen gemanipuleerd alsof het marionetten zijn.”

Zij: „We vroegen ons af: mag dat, kun je ongestraft dit soort kunst maken en verkopen? En ja, dat kon dus. Voor de zekerheid hebben we het schilderij niet meegenomen als bagage, het leek ons verstandiger het op te sturen via een koeriersdienst.”

Hij: „Je ziet in dit werk een regime dat mensen een bepaalde kant op duwt. In essentie is dat natuurlijk overal het geval: politieke systemen houden mensen tevreden ten koste van bepaalde andere zaken.”

Zij: „Maar er is altijd hoop. Die hoop zit ook in dit werk, in de grassen die opschieten uit de benen van de marionet, en in de hand in de linkerbovenhoek, die nieuwe natuur vasthoudt en beschermt.”