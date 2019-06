Meende Dick dat hij Wilders met een bijl ‘op zijn knikkertje’ zou slaan?

Dick J. en de wijkagent kennen elkaar. Als de politieman een paar keer per week zijn ronde door de buurt maakte, spraken ze soms met elkaar. Dan gaf de 61-jarige Heerlenaar tips: let daar eens op. Of hij maakte een grapje. Dan spoot hij bijvoorbeeld met de tuinslang op de politieauto.

Zo ging het in de ogen van J. ook op 9 maart van dit jaar, nota bene zijn verjaardag. Hij was „een beetje aan het ouwehoeren” met de wijkagent. Hij zei dat hij een bijl in zijn fietstas had en dat hij Geert Wilders daarmee „op zijn knikkertje” zou slaan. Maar de wijkagent zag er de grap niet van in. Hij was die dag een van de vele politiemensen die alles in de gaten hielden, omdat de PVV-leider een uurtje kwam flyeren in Heerlen, in het kader van de Provinciale Statenverkiezingen. En J. had wel degelijk een bijl in zijn fietstas, plus twee stanleymessen en een bahco – een moersleutel. Hij werd aangehouden en zit sindsdien vast.

Aanplant verwijderen

De bijl had J. naar eigen zeggen de vorige dag in zijn tas gestoken, omdat hij aanplant langs de beek vlakbij zijn huis wilde verwijderen om er wietplantjes neer te zetten. Dat was mislukt omdat mensen juist op dat moment hun honden kwamen uitlaten op die plek.

De messen behoren tot zijn standaarduitrusting. J. is druk met het opkopen en verkopen van tweedehands spullen. Die bindt hij op de fiets – en je moet ergens de touwen mee doorsnijden. De bahco had hij ooit gebruikt om aan zijn fiets te sleutelen. „Die zat misschien wel al tien jaar in mijn tas. Dat wist ik niet meer.”

Nooit zou hij Wilders iets aan willen doen, bezweert J. „Ik ben fan van hem. Je verstaat hem tenminste en hij heeft gelijk, klaar.” Juist daarom was hij naar het centrum gefietst, en omdat een vriend die hij tegenkwam zei dat er zoveel „wouten in de stad waren”. Dat wilde J. weleens zien.

J. staat in zijn buurt bekend als stabiel, vriendelijk en behulpzaam. Uit onderzoek van een psychiater blijkt dat hij licht verstandelijk gehandicapt is. J. heeft ook een hartkwaal. Vanuit de cel in Sittard werd hij twee weken geleden nog voor drie dagen naar het ziekenhuis in Heerlen gebracht.

Lees ook Loslippige Wilders-beveiliger was ‘stom’, maar ‘zonder kwade bedoelingen’

Niet geloofwaardig

Officier van Justitie Joan Holthuis vindt het verhaal van J. niet geloofwaardig, vooral omdat drie verschillende agenten onafhankelijk van elkaar getuigden dat hij het over meer had dan Wilders „op zijn knikkertje slaan”. Wilders was volgens hem „een varken. Hij maakt alles kapot. Hij is nog niet van me af”. Volgens de officier zijn dat geen grapjes meer.

Wilders wordt sinds november 2004 permanent beveiligd en woont in een safehouse. „Ik zal er zijn”, twitterde de PVV-leider vorige week. Holthuis: „Dat hij er vandaag niet is, heeft ook te maken met de veiligheidsmaatregelen die bij een bezoek genomen zouden moeten worden. De impact op dit slachtoffer was enorm. Dat had zelfs meneer J. kunnen bedenken.”

De officier van justitie vindt de verdachte wel verminderd toerekeningsvatbaar, maar vindt een heel lage straf bij „voorbereidingshandelingen voor een moord” onverdedigbaar. „Alleen al om te voorkomen dat meer gekken opstaan die zoiets bedenken.” Ze eist vier jaar onvoorwaardelijke gevangenisstraf.

Vragen niet begrepen

De advocaat van J., Marcel van Doorn, vraagt vrijspraak. „Mijn cliënt had een aannemelijke verklaring voor de spullen in zijn fietstas. En hij heeft vanwege zijn verstandelijke beperking een heel andere beleving van de logica. Het kan best zijn dat hij in de hectiek van die dag vragen niet helemaal goed heeft begrepen.”

De rechtbank doet uiterlijk op 4 juli uitspraak, mogelijk al eerder als wordt besloten tot invrijheidstelling.