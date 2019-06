Lang zwijgen, superspannend!

Secondenlang kijken we elkaar aan. Zij wacht. Ik ook. Wie legt de volgende kaart op? Mijn laagste kaart is 43. Zij zal toch wel iets lagers hebben? Maar we wachten al zo lang.

Oké, dan ga ik. Ik leg de 43 open op tafel. Zij legt de 48 erbovenop. Yes, verlossing!

We spelen The Mind. Een simpel kaartspel waarbij de spelers in oplopende volgorde de kaarten in hun hand moeten uitspelen. Alle spelers aan tafel zitten in hetzelfde team, je wint en verliest samen. Als het team een kaart speelt, terwijl iemand nog een lagere kaart op hand heeft, verliest het team een leven. Als alle levens op zijn, is The Mind klaar.

En nu de belangrijkste regel van The Mind. De regel die van The Mind iets bijzonders maakt. Spelers mogen gedurende het hele spel níet communiceren. Geen woord. Geen knipoog. Niks.

Die regel maakt van The Mind alles behalve een simpel kaartspel. Want hoe weet je welk nummer de anderen gaan spelen? Ik kan toch zeker geen gedachten lezen?

Dat hoeft ook niet. Maar aan tafel moet wel iets bijzonders gebeuren. De spelers zullen binnen het bestek van een avond een gezamenlijk gevoel voor tijd, ritme en tempo ontwikkelen. Breinen moeten synchroniseren.

Een gemiddeld potje The Mind gaat zo. A speelt de 32. Wacht even. Speelt dan 38. B speelt snel 40 erachteraan. Beide spelers wachten nu. Langer. Nog langer. A speelt dan 50. En zo door, tot alle kaarten op zijn. De duur van het wachten wordt een soort maat voor het getalverschil.

Als het niet lukt is The Mind als een stroef gesprek, als een voet op je tenen bij het dansen, als een mislukte date. Waarom deed je dat nou? Waarom wachtte je zo lang? Nee, jij ging véél te snel.

Maar oh, stel nu dat het lukt. Dat het lúkt om kaart na kaart te spelen en samen de getallenlijn op te klimmen. Dan is The Mind samen zwieren. Als een puzzel leggen waarbij elk nieuw puzzelstukje dat je pakt past aan het vorige.

The Mind is niet voor iedereen. Het is niet per se gezellig aan tafel, dat intense zwijgen. En de spelers moeten bestand zijn tegen wat willekeur en tegenslag. Het is verdomde moeilijk om 14, 15 en 17, verdeeld over drie spelers, in juiste volgorde uit te spelen. Maar oh: als het lukt!

The Mind is ontworpen door de Oostenrijkse moleculair bioloog Wolfgang Warsch. Warsch werkt aan leukemie en publiceert als wetenschapper artikelen met titels als Identification of CD25 as STAT5-dependent growth regulator of leukemic stem cells.

Maar Warsch is dus ook spellenontwikkelaar. Het fijne Kwakzalvers van Kakelenburg komt uit zijn brein, het leuke dobbelspel Clever ook. Wij hopen thuis dat Warsch kankeronderzoek blijft doen. En mooie spellen bedenken.

●●●●● The Mind €10,-, 2- 4 spelers, White Goblin Games