De Royal Ascot is er voor mensen die houden van weelderigheid: ieder jaar komen honderden bezoekers aan per helikopter of limousine. Ook worden jaarlijks zo’n 56.000 flessen champagne gedronken, 8.000 krabben gegeten en worden er 13.000 bloemen en planten speciaal gekweekt voor het evenement. Foto Alastair Grant/AP