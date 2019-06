‘Ik probeer de mensen op te voeden via sociale media’

Jacques Lardenoy (47) deelt zijn ervaringen als ambulancechauffeur in Breda op sociale media. „Dat doe ik sinds vorig jaar. Het management dacht vooraf: moet dat allemaal? Ja! Je wilt een boodschap uitdragen, voorlichten en enthousiasmeren. Een van de methodes daarvoor is via sociale media. Ik kende de kracht, omdat ik er voor mijn zoutbedrijf al veel mee doe. Dus het was aan mij. De accounts (@ambulancechauffeurbreda op Insta en Facebook) zijn een kijkje in de keuken van de ambulancedienst. Ik plaats geen foto’s van heftige ongevallen. Ik leg bijvoorbeeld de gang van zaken uit. Volgers stellen de meest bijzondere vragen. Wat voor wasmiddel gebruiken jullie? (Lachend: wat in de aanbieding is bij de Makro). Maar ook: wat is het ergste dat je hebt meegemaakt? Ik probeer op iedereen te antwoorden, maar wel met een beetje afstand. Ik wil geen vriend worden. Het is vanuit mijn functie.

Jacques Lardenoy (47)

Kijken: „Ik heb veel bewondering voor de mensen in Ik Vertrek. Dan fantaseer ik over naar Oostenrijk vertrekken en zelf een B&B beginnen.” Lezen: „De boeken van Michel van Egmond zijn echte vakantieboeken.” Luisteren: „Ik treed op als dj salty (naar mijn zoutbedrijf) met 40 up-muziek: disco, reggae een goede après ski, zoals de Snollebollekes.” Liken: „Andere hulpverleners delen online, soms maken we als we elkaar tegenkomen (en het kan) een selfie. Zo is er kruisbestuiving.”

„Ik probeer soms wel wat op te voeden. Zo geef ik tips wat mensen kunnen doen als ze een ambulance met sirenes tegenkomen. Vooral niet zomaar remmen! Een van de vervelendste dingen waar wij tegenaanlopen is het filmen van ongevallen. De ramptoeristen zijn het ergst. Het stoort. Je voelt je bekeken tijdens je werk, maar vooral heb je de zorg voor je patiënt in een nare situatie. Vorig jaar heb ik het eens gevraagd aan de moeder van een kindje dat van een klimrek was gevallen. Er moest een traumahelikopter bijkomen. Het is trouwens goed afgelopen. Op dat moment stond het hele speelterrein vol. Mensen gingen prompt de hond uitlaten en ramen lappen. Ik vroeg naar haar ervaring. Ze zei niet te snappen wat het zien van het leed van haar kind voor die mensen toevoegde. Wat ga je doen met de beelden? Laat je ze zien op een huisfeestje? Het is een benauwd en intiem moment voor iemand in een hulpbehoevende positie. Het laatste waar je je zorgen om wilt maken is dat je wordt gefilmd.”

„Over wat we zelf wel of niet delen, is weleens discussie. Vorig jaar postte ik over een technische hulpverlening. Een vrachtwagen lag flink in de kreukels. Naar omstandigheden liep het goed af. Op mijn foto zag je dat het een rode wagen was. In ons team kwam de vraag omhoog of dit nu wel of niet kon. Dan hebben we het over het doel van het delen. Ik wilde ermee antwoord geven op de vraag waarom we iemand soms niet direct uit een voertuig halen. Waarom we soms moeilijke beslissingen moeten nemen. Die foto was de grens. Dat moet je niet dagelijks doen. De omschrijving van gebeurtenissen is altijd algemeen. Ik zal nooit details zoals locaties noemen. Dan weten mensen waar ik bij was. Als wij daar lastige keuzes hebben moeten maken, zoals niet reanimeren, zijn we makkelijk te herleiden.

MEEKIJKEN TIJDENS EEN SPOEDOVERPLAATSING MET POLITIEBEGELEIDING ** MEEKIJKEN MET EEN SPOEDRIT **Veel volgers vragen of ik eens een spoedrit wil filmen. Dat wil ik zeker doen maar vanwege oa de privacywet is dat niet zo snel gefixed en zitten er de bekende "haken en ogen" aan. Maar om je toch een idee te geven hoe het eruit ziet, en ook nog eens een rit met politiebegeleiding, heeft een collega uit Groningen het laatste gedeelte gefilmd toen zij met spoed onderweg waren naar het Erasmus MC in Rotterdam. De patiënt die ze vervoerden moest zo snel mogelijk, maar wel veilig en comfortabel, naar Rotterdam worden gebracht. Let tijdens het filmpje vooral op de door de politie afgezette kruisingen in Rotterdam centrum….ik kan uit eigen ervaring zeggen dat ze dit echt super voor elkaar hebben daar in de Maasstad. Top Job dus!! Geplaatst door AmbulancechauffeurBreda op Woensdag 26 september 2018

„Nieuws lees ik niet graag. Ik lees lokale krant BN DeStem, maar neem steeds minder nieuws tot me, omdat ik denk dat er veel in gemanipuleerd wordt. Er worden bepaalde stemmingen gecreëerd. Rusland is nu een grote boef, maar is dat zo of komt dat vanuit Amerika? Een krant staat voor een bepaalde club mensen. Wie bepaalt het nieuws? Ik heb daar niet zo veel mee. De gele hesjes vond ik wel interessant, omdat zij ageren tegen de autoriteiten. Steeds meer mensen zijn ontevreden over de machthebbers.”