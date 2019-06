Documentairereeks Stuk (VPRO) wint Zilveren Nipkowschijf

De documentaireserie Stuk (VPRO) heeft donderdag in Amsterdam de Zilveren Nipkowschijf gewonnen, de oudste televisieprijs van Nederland. Een vakjury van dertien recensenten en critici van verschillende media, verkoos de serie over het Noord-Hollandse revalidatiecentrum Heliomare boven de twee andere genomineerden: jeugdserie Zeven Kleine Criminelen, eveneens van de VPRO, en televisiemaker Sinan Can (BNNVARA).

Stuk had eigenlijk niets nieuws te vertellen. Toch zal de documentaireserie recensent Arjen Fortuin nog lang bijblijven.

Stuk, een noodlotsvertelling in vier delen volgt het wel en wee van bewoners en medewerkers van revalidatiecentrum Heliomare in Wijk aan Zee. Een synopsis die volgens de jury op het eerste oog allesbehalve opwindend of spannend klinkt, maar dat wel degelijk is.

‘Niet minder dan briljant’

„Regisseur Jurjen Blick weet er een vierluik van te maken waarbij je als kijker van begin tot einde op het puntje van je stoel zit”, staat in het juryrapport. „De casting van de hoofdpersonen is niet minder dan briljant.” De cameravoering en vormgeving zijn volgens de jury vergelijkbaar met die in Amerikaanse series en films als Fargo en Magnolia.

„Het leven van deze hoofdpersonages wordt bepaald door noodlot en domme pech. Maar door de door Blick gekozen manier van vertellen grijpen alle verhaallijnen in elkaar en wordt elk detail onderdeel van een groter geheel. […] Zo is Stuk, voor wie er oog voor heeft, bijna een religieuze ervaring.”

Mieke van der Weij

Radioprijs De Zilveren Reissmicrofoon is uitgereikt aan Mieke van der Weij, die namens Omroep MAX de programma’s Nieuwsweekend op Radio 1 en 4 de Middag op Radio 4 presenteert. Omroep MAX is de zesde omroep waarvoor Van der Weij radio maakt, en juist dat vindt de jury een van haar sterkste kanten: „Mieke van der Weij schuift ergens aan zonder zich meteen te bekeren tot de eventuele opvattingen van haar werkgevers. Ze is een soort gids in radioland geworden: zuilloos gewoon informatief zijn, daar gaat het om.”

Presentator Jeroen Pauw werd vorige maand al onderscheiden met de Ere-Zilveren Nipkowschijf. YouTube-serie Joardy Season werd toen eervol vermeld door de vakjury, waarvan NRC-redacteur Hans Beerekamp de voorzitter is.

Vorig jaar won de populaire comedyserie De Luizenmoeder de Nipkowschijf.